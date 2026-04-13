Carolina Marconi: “La vita non è scontata, festeggio il fatto che sono ancora qui”

IPA Carolina Marconi

Compiere 48 anni, per Carolina Marconi, non ha significato semplicemente celebrare un compleanno. È stata l’occasione per parlare di una rinascita che profuma di vittoria e gratitudine, dopo anni trascorsi a lottare contro un nemico invisibile e spietato. L’attrice e showgirl venezuelana ha scelto di condividere con amici e follower di Instagram un messaggio che è un vero e proprio inno alla vita, ricordandoci quanto sia preziosa e quanto sia importante non darla mai per scontata.

Le parole di Carolina Marconi su Instagram

“Oggi è il mio compleanno – ha scritto nel post condiviso su Instagram il 12 aprile -. E mai come quest’anno so cosa vuol dire davvero esserci. Ho attraversato qualcosa che ti cambia dentro. Paura, dolore, giorni difficili… ma sempre con il sorriso. Perché io lo dico sempre: non si molla un ca**o. E oggi sono qui. Viva. Presente. Grata. Circondata dall’amore, da chi c’è, da chi mi pensa anche da lontano”.

Poi parole che sono intrise di gratitudine: “Grazie a tutti per gli auguri, per i messaggi, per l’affetto che mi state mandando. Li sento uno per uno… e mi arrivano dritti al cuore. La vita non è scontata. E io oggi non festeggio un anno in più… festeggio il fatto che sono ancora qui. Più forte. Più vera. Più viva che mai. Buon compleanno a me”.

Le sfide e la malattia

Il percorso che ha portato Carolina Marconi a spegnere queste 48 candeline è stato costellato di grandi sfide. Tutto è iniziato nel 2021, quando la diagnosi di un carcinoma al seno molto aggressivo ha travolto i suoi sogni di maternità. Da quel momento ha affrontato una mastectomia e otto lunghi mesi di chemioterapia, mostrando senza filtri la perdita dei capelli e la stanchezza, ma rivendicando sempre la propria bellezza e dignità.

La guarigione clinica, arrivata ufficialmente nel 2025 dopo tre anni di controlli negativi, non ha però cancellato l’ansia che accompagna ogni esame semestrale. Di recente la Marconi ha confessato di aver vissuto tre settimane di “agonia totale” per una macchia al fegato che ha fatto temere il peggio, rivelatasi poi un semplice angioma benigno. È per questo che oggi quel “sono ancora qui” assume un significato potente: è il sospiro di sollievo di chi ha guardato l’abisso, ma è tornata a splendere.

L’amore di Alessandro Tulli

Che Carolina Marconi abbia dimostrato grande forza è sotto gli occhi di tutti, ma a suo vantaggio c’è anche il non essere mai stata da sola. Con lei c’è sempre stato Alessandro Tulli, il suo grande amore al quale è legata da oltre 13 anni e insieme al quale ha affrontato gioie e dolori. Tra questi anche la maternità negata: la Marconi ha provato con ogni forza a diventare madre, affrontando gravidanze interrotte e percorsi di fecondazione assistita che ha definito “peggiori della chemio” per l’impatto emotivo che hanno avuto su di lei.

Oggi il desiderio di donare amore non si è spento, ma ha cambiato forma. Carolina e il suo Alessandro guardano con speranza verso l’adozione e l’affido, nonostante le barriere burocratiche ancora presenti per chi ha un passato oncologico. La sua battaglia per il “Diritto all’Oblio Oncologico”, culminata con le tutele operative proprio all’inizio del 2026, è il suo regalo a tutte le donne che, come lei, chiedono solo di non essere definite dalla propria malattia e di poter ricominciare a sognare senza pregiudizi.