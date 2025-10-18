Carolina Marconi, il difficile percorso per la maternità: “Peggio della chemio. Ho avuto tre aborti”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Carolina Marconi non ha mai nascosto che il suo sogno più grande è quello di diventare mamma. Dopo aver vinto una lunga battaglia contro il tumore, l’ex gieffina ha provato a ricorrere alla fecondazione assistita per realizzare il suo desiderio, ma purtroppo non ci è riuscita: a Verissimo ha infatti raccontato di aver avuto ben tre interruzioni di gravidanza.

Carolina Marconi a Verissimo, “Ho avuto tre aborti”

Dopo aver vinto contro il tumore, Carolina Marconi si è dedicata anima e corpo al suo sogno di diventare mamma. Un percorso tutt’altro che semplice, che le ha riservato non poche delusioni e sofferenze, come ha raccontato nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin.

“La scienza è andata avanti e concede a noi malati oncologici due anni di tempo per provare ad avere figli e poi completare la cura. Ho fatto la fecondazione assistita, e la prima volta che l’ho fatta sono rimasta incinta. Il primo tentativo è quello più difficile, quindi l’esito non era scontato. Abbiamo fatto il test di gravidanza dopo alcune settimane ed è stato bellissimo, abbiamo fatto anche un video per ricordare quel momento. La gioia però è stata breve, perché poco dopo ho perso il bambino”, ha spiegato a Silvia Toffanin.

Nonostante il dolore per la perdita, la showgirl ha provato una seconda volta, poiché sono due i tentativi di fecondazione concessi dopo un tumore: “Anche se avevo paura ci ho riprovato, e anche stavolta sono rimasta incinta. Poco dopo, però, l’ho perso di nuovo. I medici, com’è giusto, non mi hanno concesso una terza chance”.

La natura, tuttavia, è arrivata laddove la scienza non ha potuto: “Siamo andati in vacanza e stavolta sono rimasta incinta in modo naturale. Ma sapevo dentro di me che qualcosa non andava, e ho perso anche questo terzo bambino“, ha raccontato ancora la Marconi. L’esperienza, neanche a dirlo, l’ha segnata profondamente: “L’ho sentito come un fallimento. Sono stati mesi veramente difficili perché sono passata dalla gioia più grande alla delusione più cocente. C’era quel figlio che avevo voluto tantissimo, era dentro di me, stava crescendo. Festeggiavo ogni giorno e poi quando mi hanno detto che non c’era più è stata dura”.

Carolina Marconi, “Ho chiesto al mio fidanzato di lasciarmi”

Nonostante la delusione, Carolina considera i progressi scientifici molto importanti per le donne nella sua situazione: “La fecondazione assistita è tosta. Alcune la provano anche per 5-6-7-volte. Ho addirittura pensato che il percorso della chemio non fosse niente a confronto. Ma non lo rinnego, e se tornassi indietro nel tempo ci proverei ancora. Conosco persone che hanno fatto il percorso con me che sono rimaste incinte, e sono contenta per loro”.

In un’intervista particolarmente toccante, la Marconi ha rivelato anche che il dispiacere più grande è per il suo fidanzato Alessandro: “Penso che lui meriti una famiglia. Sono arrivata a dirgli “lasciami, sarei contenta per te”, ma lui mi ha detto che sono matta e non può stare senza di me”.

Carolina Marconi, il sogno dell’adozione

L’obiettivo di Carolina Marconi, al momento, è quello dell’adozione: “Ho ripreso a fare la cura ormonale, perché mancano due anni e potrò tentare ancora con la fecondazione assistita. Ma sarei molto più contenta di fare felice un bambino, anche se dovessero darmene uno più grande“, ha raccontato ancora a Silvia Toffanin.

L’impresa, ad ogni modo, è tutt’altro che semplice: “In italia per adottare un bambino devi sposarti e aspettare tre anni. Io non posso sposarmi per problemi burocatrici inerenti al mio precedente matrimonio, quindi dovremmo andare all’estero e restare sei mesi”.

L’ultimo appello è per le donne che potrebbero trovarsi nella sua stessa situazione: “Fate prevenzione perché la fertilità non dura per sempre. Quando io e Alessandro abbiamo ammesso che non riuscivamo ad avere un bambino insieme ed eravamo pronti a fare la fecondazione è successo quello che è successo”.