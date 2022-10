Alessandro Tulli, chi è e cosa fa il fidanzato di Carolina Marconi

Fonte: IPA Alessandro Tulli e Carolina Marconi

Carolina Marconi ha al suo fianco il fidanzato Alessandro Tulli da ormai diversi anni. Ex calciatore, la coppia è una delle più belle del mondo dello spettacolo: non hanno mai nascosto di volersi sposare e di volere fortemente un figlio. Ma chi è e cosa fa Tulli? Un uomo che non l’ha mai tradita, che non le ha mai voltato le spalle e che le ha trasmesso la forza, giorno per giorno, di combattere contro la malattia.

Chi è Alessandro Tulli, il fidanzato di Carolina Marconi

Un tempo calciatore, con un passato legato alla Roma Primavera, Alessandro Tulli è nato nella Capitale l’8 aprile del 1982. Ha iniziato a giocare nel lontano 1997, e la sua carriera sportiva è stata contornata da diversi successi: ha giocato anche nelle giovanili di Anziolavinio, oltre al L.R. Vicenza. Inoltre, è stato nella serie cadetta del Livorno.

Nel 2006 ha avuto modo di giocare con il Lecce e nel 2008, invece, è andato in comproprietà nel Piacenza. Un infortunio, avvenuto nel 2008, purtroppo lo ha costretto ad abbandonare il mondo del calcio per molto tempo. Solamente nel 2012 è riuscito a tornare al Latina. Appena due anni dopo, nel 2014, è avvenuto l’incontro che gli ha cambiato la vita: da allora, infatti, è al fianco di Carolina Marconi, che nel 2022 è tornata al GF Vip 7.

Cosa fa Alessandro Tulli: l’infortunio e la carriera nel mondo del calcio

Dopo l’infortunio, Tulli ha avuto modo di continuare a lavorare nel mondo del calcio. Infatti, è ritornato all’Anziolavinio, e successivamente si è trasferito alla Lupa Roma. In ultimo, tra le avventure calcistiche, si ricorda la firma con il Flaminia C.C. La sua lunga carriera è stata legata alla serie C e alla serie B.

Tifoso della Roma e forte sostenitore di Francesco Totti, è un grande appassionato di tatuaggi e di viaggi. Non a caso, sul suo profilo Instagram, condivide proprio delle foto delle vacanze insieme alla Marconi, dove si mostrano innamorati e felici. Per il momento, la carriera nel mondo del calcio si sarebbe conclusa ufficialmente nel 2016.

La storia d’amore con Carolina Marconi: da quanto tempo stanno insieme

Si sono incontrati nel 2014 e, come nelle grandi favole, non si sono lasciati più. Negli anni, hanno fatto sognare con il loro legame: sempre insieme, felici e sinceri, leali l’uno con l’altro, Alessandro Tulli è stato di enorme supporto a Carolina Marconi, soprattutto dopo la diagnosi del tumore.

Proprio la Marconi ha ammesso pubblicamente che Tulli è sempre stato al suo fianco, che non l’ha mai lasciata e che ha avuto un ruolo cruciale nella lotta contro la malattia. In ogni caso, hanno spesso vissuto lontani dai riflettori, senza destare troppo clamore: abitano a Roma, e hanno annunciato di volersi sposare e di volere fortemente dei figli, nonostante le enormi difficoltà.

“È stato un amore che è nato con il tempo e piano piano. All’inizio, è stato solo esteriore. Io mi sono innamorato di una mora stupenda con un viso fantastico e poi ho avuto il tempo di conoscerla piano piano”, ha rivelato a Verissimo, ospite nel salotto di Silvia Toffanin, nel corso di un’intervista molto toccante.