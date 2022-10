“GF Vip”, Carolina Marconi e la lotta per un figlio: il meglio e il peggio della 9ª puntata

La nona puntata del GF Vip 7 ci ha offerto parecchie emozioni: uno show televisivo in cui è ritornato fortemente il Mark Caltagirone Gate, quando, alla fine, tutti noi pensavamo che appartenesse ormai al passato. “Animi infuocati, discussioni accesissime. Prepariamo gli estintori”, così il conduttore Alfonso Signorini è entrato in studio, appassionando sin da subito gli spettatori. Ma ad avere toccato tutti è la storia di Carolina Marconi: una splendida guerriera, che non si è mai arresa di fronte alla mancata maternità.

GF Vip 7, la battaglia di Carolina Marconi per la maternità

Quando sentiamo il nome di Carolina Marconi, riconosciamo in automatico la sua storia: la diagnosi della malattia, la lotta al tumore, i racconti social, la “pelatina” che non ha mai avuto intenzione di arrendersi e che ha cercato di sconfiggere il mostro. Poi, però, sono arrivati i sogni infranti, i desideri spenti. La Marconi, che ha sempre voluto un figlio insieme al compagno Alessandro, ha raccontato il suo dolore in diretta al GF Vip 7.

“C’ho il 5% di speranza, ho congelato un ovulino”. Ed ecco che c’è stato anche Alessandro in giardino ad attenderla per offrirle il suo supporto. La Marconi ha anche confessato il motivo per cui si trova al momento nella Casa più spiata d’Italia: per dimostrare a tutte le donne che hanno combattuto come lei, o che stanno ancora combattendo contro la malattia, che si può tornare a sorridere. In ogni caso, non ha la minima intenzione di mollare: diventare mamma è il suo sogno più grande.

Le difficoltà di Antonino Spinalbese

La puntata del 17 ottobre 2022 del GF Vip 7 ha anche visto un confronto tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Nonostante il legame iniziale, alla fine l’amicizia si è incrinata: dopo lo scontro della scorsa puntata, non c’è stato modo di riuscire a riparare ai torti. Anzi, si è giunti a un vero e proprio scontro.

In studio, tuttavia, ad avere aggiunto “pepe” alla discussione è stata l’opinionista Sonia Bruganelli: “Molto meno, si sente così figo! A 27 anni non è quest’uomo adulto e maturo”. Spinalbese è rimasto in silenzio, non ha avuto modo e tempo di replicare, ma la Bruganelli non è stata l’unica ad avere avuto da ridire sul suo comportamento.

In studio era presente anche Ginevra Lamborghini: “Sono rimasta colpita quando ti è scappato che io ho avuto un atteggiamento che non hai affatto apprezzato, ovvero che io mi sono avvicinata a te mentre ero fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia pura e limpida“. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez sta cercando di conquistare il pubblico, ma a fatica.

Chi è in nomination

Nell’ultima puntata del GF Vip 7 non c’è stato alcun eliminato. Tuttavia, ci sono ben sei concorrenti che sono finiti in nomination: Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta, Giale De Donà, George Ciupilan e Attilio Romita.

In realtà ci sarebbe stato un concorrente a rischio, ovvero Amaurys Perez. Nella scorsa puntata Alfonso Signorini aveva annunciato una verifica. “Non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale”. Anche Luca Salatino era incorso in un problema simile.