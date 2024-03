Carolina Marconi ha affrontato il tumore e finalmente sta vivendo un periodo felice. È quanto ha raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin insieme alla mamma Soraya nella puntata andata in onda domenica 17 marzo. Un’intervista intensa che ha messo in luce alcuni aspetti essenziali della malattia: l’importanza della famiglia e delle persone amate in una battaglia tanto difficile e al contempo la capacità di trovare la forza per godere di ogni singolo istante una volta superato tutto.

Carolina Marconi, il sostegno di mamma Soraya durante la malattia

Non c’è cosa più importante di avere vicino le persone amate, specialmente quando la vita ti mette a dura prova e la speranza si fa sempre più sottile. Affrontare una malattia come il tumore ti mette di fronte all’incognita sul futuro: non sai come andrà, il tuo corpo soffre e insieme a esso anche la mente vacilla, faticando a trovare la forza per andare avanti.

Ed è proprio qui che entra in gioco il sostegno della famiglia, come ha raccontato Carolina Marconi a Verissimo questa domenica, ospite per la prima volta insieme alla mamma Soraya. È anche grazie a lei se è riuscita a superare il lungo percorso tra ospedali, terapie e interventi: “Mia mamma mi ha sostenuto tanto, mi è stata davvero tanto vicina – ha spiegato a Silvia Toffanin -. Lei è venuta in quel momento, quando mi hanno dato questa notizia, era insieme a me e ad Alessandro [Tulli, ndr]. Mi ha preso la mano, non l’ha mollata neanche per un istante. Quando mi facevano male le ossa stava ore e ore a massaggiarmi le mani e i piedi. Quello che si fa per una figlia. Io sono molto fortunata ad avere una mamma così“.

Parole alle quali hanno fatto eco quelle della signora Soraya, visibilmente emozionata: “Quando si tratta di una malattia che puoi affrontare per te stessa è una passeggiata, ma quando si tratta di un figlio è una cosa che non hai sotto controllo. Lei ha detto che l’ho sostenuta come farebbe qualsiasi mamma, ma è dio che mi ha dato sempre la forza“. Tutto si è complicato quando alla madre è stato diagnosticato un tumore alla tiroide proprio nel momento in cui la Marconi avrebbe dovuto affrontare il primo intervento. Una battaglia che il destino ha voluto vivessero insieme in modo ancor più intenso, che le ha unite più di prima.

Carolina Marconi, come sta dopo gli ultimi controlli

La malattia porta con sé tanto dolore e incertezza, ma anche una nuova prospettiva sulla propria stessa esistenza. Oggi Carolina Marconi sta bene e, dopo aver fatto gli ultimi controlli, ha potuto appurare di esserne definitivamente uscita con una consapevolezza importante.

“Mi sento una miracolata – ha detto a Verissimo -. In questi casi il sostegno della famiglia e degli amici è davvero molto importante. (…) Sono una miracolata perché sono qui. È un periodo pieno di cose belle. Sono viva, la vita è ancora più bella di prima e quindi va bene così. Io sono felice adesso, in questo momento ho imparato a essere felice nel momento. Ecco perché mi godo qualsiasi cosa”.

L’unico tassello mancante è la maternità, negata proprio a causa della malattia e per la quale si sta battendo insieme al compagno Alessandro.