Una vera e propria bufera che non ha niente a che fare con quelle del Mar dei Caraibi, all’Isola dei Famosi, che ha visto protagonista Francesco Benigno. L’attore è tornato in Italia a seguito di una pesante squalifica di cui ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, ma – nonostante la sua esclusione – il clima è più teso che mai. Al centro della polemica è finito Daniele Radini Tedeschi – protagonista di uno scontro aperto con Joe Bastianich – che ha dichiarato di non essere interessato a far parte del gruppo e di non voler seguire le regole: “Voglio mangiare alle loro spalle”, ha detto, scatenando perfino l’ira dell’opinionista Sonia Bruganelli.

Intanto, si parte dalla buone notizie: Marina Suma è rientrata in gioco dopo l’infortunio sebbene ancora acciaccata ma con la determinazione di chi vuole arrivare fino in fondo. “Sono sotto antinfiammatori perché lo strattone è stato forte e ho ancora dolori alle costole”, ha detto a inizio puntata, ma il sorriso bellissimo che ha mostrato al pubblico è stato di grande conforto. Forza e bentornata in gioco! Ma come si sono comportati gli altri naufraghi? Vediamo insieme cos’è accaduto.

Bastianich mattatore, voto: 9

Vi avevamo detto che l’Isola dei Famosi di Joe Bastianich era partita sottotono. Ebbene, sotto la chitarra c’è davvero di più. L’imprenditore e volto noto della tv si è calato perfettamente nei panni del naufrago e tiene saldo l’equilibrio del gruppo, scontrandosi duramente contro chi rema in senso contrario e porta scompiglio. Il suo bersaglio è stato Daniele Radini Tedeschi, che sta facendo volontariamente il gioco inverso infischiandosene delle regole e della fame dei suoi compagni. “Io parlo di Caravaggio, tu parli di squacquerone”, ha detto adirato in diretta il critico d’arte, con la chiara intenzione di offendere Bastianich che per tutta risposta l’ha guardato impassibile. E nessuno ha reagito quando si è spinto ben oltre, citando Chiara Ferragni e chiedendo un pandoro in omaggio che per un po’ di giorni gli avrebbe consentito di non andare a pesca di tracine.

Radini Tedeschi continua così nel suo progetto personale e a suo dire distruttivo, supportato dal poeta bohémien Pietro Fanelli che vuole sfamarsi solamente di arte e cultura. Per il momento, a banchettare sono i mosquitos che hanno iniziato a tormentare la pelle dei naufraghi, all’inizio di un’avventura nella quale si stanno dando da fare per mettersi uno contro l’altro. Intanto, a emergere sono le personalità davvero forti, come quella di Joe Bastianich, che parla con la chiarezza di chi crede davvero in quello che dice.

Daniele Radini Tedeschi anarchico, voto: 3

È deciso più che mai a scroccare tutto il riso dei compagni, non segue le regole e durante il Rito della Salvaciòn si tuffa in acqua prima che il machete di Elenoire Casalegno recidesse la corda che lo teneva sospeso alla trave. Niente, si è stufato e si è buttato borbottando qualcosa che non è giunto fino alle orecchie di Vladimir Luxuria che a un certo punto ha temuto che avesse fatto fagotto lasciando Cayo Cochinos in aperta polemica.

E invece no, perché anche all’anarchia c’è un limite e agli accordi pure, e quindi Radini Tedeschi si sottopone alla prova culturale in cui aleggia il mito di Robinson Crusoe. Di Venerdì hanno poco entrambi, dato che Artur Dainese si è guardato intorno spaesato in cerca di suggerimenti magari da Elenoire Casalegno ma la prova è sua perché è arrivato prima. Eppure sulla cultura non dovrebbero esserci problemi: ma si sa, tra il dire il fare c’è di mezzo il mare. Intanto, Luxuria dà dei cannibali ai Maya mentre la prova è chiaramente a parità di livello. Radini Tedeschi, per te è un 3 ma premiamo l’impegno, dato che la vittoria la strappi a colpi di filosofia e ittica.

Rosanna e Sonny nuovi naufraghi, voto: N.C.

Sono belli, freschi e a portata di squalifica. I nuovi naufraghi servivano al gioco, soprattutto dopo il rapido addio di Francesco Benigno, ma l’ingenuità di Rosanna passa inosservata. Quella che anni fa sarebbe stata gestita come una bestemmia non è stata praticamente ascoltata da nessuno, tutti perdonati e che l’avventura abbia inizio. Dopotutto, non si poteva rinunciare a una donna meravigliosa che tira la sfoglia col mattarello: ha un viso davvero simpatico. Nessun voto per loro che sono appena arrivati: giudizio rimandato.

La fragilità di Khady è una carezza, voto: 10

Bella, libera e legata a una famiglia che l’ha cresciuta con grande amore nonostante le difficoltà. Il volto di sua madre che la guardava sullo schermo con le guance solcate dalle lacrime è l’immagine più bella dell’intera serata e che, unita alla fragilità così pura di Khady Gueye, ha raccontato una splendida storia di integrazione che deve essere un esempio per tutti.

Samuel Peron leader romantico, voto: 6

Un colpo di merengue da una parte, uno di valzer dall’altra: ma ve lo ricordate quant’era bravo a ballare il tango? Che stile Samuel Peron. La sua Isola dei Famosi è però una caserma. E accendi il fuoco, e pesa le razioni di riso, e conta quanti shampoo al giorno: insomma, una gran fatica. Eppure il suo rigore è apprezzabile, la sua disciplina pure ma nessuno lo ama davvero come leader. Sono lontani i tempi dei Plié e Vladimir Luxuria non è Alessandra Celentano: potrebbe essere un naufrago valido, ma deve sciogliersi. Un 6 di incoraggiamento per il leader della settimana, quella collana con la patacca di legno pesa come un macigno. Una pacca sulla spalla e guardiamo avanti.

Che bella Alvina Verecondi Scortecci, voto: 10+

Finalmente una concorrente che vive l’Isola dei Famosi serenamente, col sorriso e con lo spirito giusto di chi sa divertirsi davvero perché ha molto tempo a disposizione. Niente facce da Guantanamo ma due occhi che brillano a ogni sussulto: certo, mancano gli aperitivi serali ma è tutto di guadagnato. In più, si sta trasformando in una donna bellissima (era già meravigliosa) con una pelle abbronzata che le dona tantissimo. Bibita al cocco meritata, in puntata, che ha diviso con il suo amico Peppe. Ci voleva.