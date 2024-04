Quest’edizione de L’Isola dei Famosi salta da una polemica all’altra. Neanche il tempo di archiviare l’ultima, che ha visto la forzata uscita dal gioco di Francesco Benigno, che si è passati ad approfondire il cibo-gate.

Cibo-gate, voto: 3

Tutto quello che accade dopo l’eliminazione di inizio puntata è a dir poco triste. Luxuria procede a fare un recap della situazione, mostrando al pubblico le immagini delle tre confessioni giunte in settimana. Pietro è stato il primo ad ammettere d’aver mangiato del riso rubato dall’area dedicata alla troupe. La conduttrice spiega come questo atteggiamento abbia costretto un cameraman a restare senza cibo per un giorno. La punizione? Cinque giorni con metà razione di riso per il naufrago. Stessa sorta toccata ad Alvina e Khady, che hanno confessato soltanto in un secondo momento. La giovane modella è molto polemica e non se ne capisce il motivo. Non ama essere giudicata per qualcosa che, dice, tutti avrebbero fatto dinanzi a tale opportunità. Manca però all’appello ancora il ladro o la ladra del caso. I tre spiegano d’aver mangiato quanto offerto loro, ma chi ha rubato il cestino? Nessuno parla e così tutti vengono puniti. Fuoco spento e Matilde Brandi che scoppia in lacrime.

La strategia di Joe Bastianich, voto: 6

Tiene ancora banco la profonda tensione tra Joe Bastianich e Daniele Radini Tedeschi. Per quest’ultimo il ben noto imprenditore ed ex giudice di MasterChef Italia non è altro che un disturbatore inutile e padrone. Joe è però intelligente e non abbocca all’amo della polemica. Sa bene d’avere il pubblico dalla sua e così dice: “Accetto le critiche, ma sono qui per un viaggio anche personale. Faccio tante cose nella vita e ora voglio fare un’isola molto tranquilla”.

L’appello per Gigione, voto 5

Alvina è tornata a parlare del suo amore per Gigione. Si tratta dell’ex fidanzato lasciato perché non le ha chiesto di sposarla dopo 9 anni di relazione. Luxuria dallo studio lancia il suo appello accorato a sbrigarsi. C’è ancora modo per riparare alla rottura, perché i sentimenti non sono svaniti. Nel frattempo, spazio a un piccolo siparietto tra la naufraga e sua madre. La prima sostiene d’aver preso 10 kg prima di partire, conscia del fatto che sull’isola li avrebbe persi tutti. Ma la mamma è la bocca della verità e non ha peli sulla lingua: “Sei l’unica che non ha perso nemmeno un etto”.

Il premio di Pietro, voto: 5

Nonostante il caos del riso rubato e l’accusa lanciata nei confronti dello studio, che si divertirebbe a guardare i concorrenti soffrire la fame, viene offerta a Pietro la chance di vivere da solo tre giorni. Per lui una rete, un pacco di pasta e due pomodori, così come tanta pace. Proposta accettata e ricompensa segreta svelata: dei fogli dove poter scrivere le sue poesie. A ciò si aggiunge anche un fuoco già pronto, a differenza dei suoi compagni di viaggio, puniti proprio per ciò che lui, e altri, ha fatto. Non esattamente giusto.