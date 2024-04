Subito grande tensione nella puntata de L’Isola dei Famosi 2024 di lunedì 22 aprile. I morsi della fame si fanno sentire eccome, al punto che alcuni hanno ben pensato di appropriarsi di cibo non proprio. È stato messo in atto un vero e proprio furto nell’area dedicata alla troupe, vietata ai concorrenti.

Il risultato? Un cameraman è rimasto senza cibo per un giorno, stando a quanto riportato da Luxuria. Per giorni i naufraghi si sono fronteggiati, tra accuse, palesi bugie e confessioni. Impossibile non tentare di venire a capo di questa vicenda in puntata.

Il cibo-gate

Prima di parlare con i naufraghi, tutti posti sotto accusa, si fa un bel riassunto in favore del pubblico da casa. Il primo nome a finire sotto accusa è quello di Pietro. Ammette d’aver mangiato del riso rubato, che però non ha sottratto lui.

Parole che lo portano a una necessaria punizione, con mezza razione di riso per cinque giorni. C’è però la certezza, pur senza prove, che altri siano coinvolti. Chi non ha mangiato nulla è furente per la mancanza di rispetto e pretende verità. L’agitazione di Khady fa sospettare e alla fine anche lei è costretta a dire d’aver mangiato del cibo rubato da altri. Chi sono? Non lo dice neanche a Luxuria, preferendo non inimicarsi coloro che definisce “colpevoli insospettabili”. Fa parte del gruppo anche Alvina, che ammette l’errore con gravoso ritardo.

Chi sono i responsabili

Daniele Radini Tedeschi è profondamente innervosito da questa vicenda. Parla del segreto di Pulcinella, ovvero di un mistero di cui tantissimi conoscono la soluzione, eppure si finge di non sapere. In puntata Khady decide di peggiorare la propria situazione agli occhi del pubblico. Non solo preferisce l’omertà ma pretende anche che la morale generale sia identica alla sua: “L’unico motivo per il quale si sono avvelenati, è che il riso non è arrivato a tutti. Se fosse stato dato anche a loro, l’avrebbero mangiato”.

Svela di colpo un lato del suo carattere fastidioso, stando ai commenti sui social. Invece di ammettere l’errore e limitarsi a chiedere scusa, per qualche motivo pensa di poter passare all’attacco. Chi la critica, spiega, fa parte del gruppo dei “corretti”, tenendoci a segnalare le virgolette. Persone che, dice, si sono macchiate di altri tipi di scorrettezze. Preferisce però anche stavolta lanciare l’accusa e non approfondire.

Un esempio seguito anche da Pietro, che passa all’attacco se dimentica le regole del gioco. Un morto di fame che ruba un pugno di riso è giustificato, dice. Sono ben peggiori quelli che si divertono a guadare gli altri soffrire la fame per ottenere fama (opinionisti, ndr): “Vergognatevi”. Dinanzi a questa affermazione, però, Sonia Bruganelli sbotta e gli ricorda che viene pagato per sottostare a queste regole.

Lo scontro

Il mistero non si risolve del tutto e la situazione diventa imbarazzante. Luxuria lancia un ultimo appello, che però cade nel vuoto, anzi nel silenzio di tutti i concorrenti. La tensione resta però molto alta. Si vedono infatti le immagini di un duro scontro tra Khady e Samuel Peron, leader del gruppo chiamato a far rispettare le regole.

In fase di divisione del riso, Peron ci ha tenuto a sottolineare alla giovane modella che eventuale riso avanzato non le sarebbe spettato. Andrebbe infatti in contrasto con la punizione prevista. Compreso ciò, scatta l’accusa di Khady, in piena linea con le parole di Pietro in puntata: “Ma che animali siete? A te non cambia nulla. È solo per cattiveria e invece servirebbe umanità”.

Il pubblico da casa si sta schierando in maniera chiara sui social. Khady parla di gruppetto privilegiato, di cui fa parte anche Peron, che intanto le ha dato un pezzo di torta del suo compleanno (poteva scegliere solo 4 persone). Un gesto gentile che la ragazza ha definito opportunista, al fine di ripulirsi la coscienza.

La punizione collettiva

Un caso che non trova soluzione interna al gruppo, dunque. Lo spirito dell’isola interviene, infine, punendo tutti in maniera indiscriminata. Una soluzione spiacevole, che fa scoppiare rabbia e lacrime (di Matilde Brandi), utile però a chiudere la vicenda e proseguire con la puntata.

Gli addetti ai lavori della produzione hanno spento il fuoco. Una giustizia sommaria che porta nuovamente a pretendere che il vero ladro si faccia avanti. Nessuno parla e Khady passa ancora all’attacco. Il gioco è ufficialmente entrato nel vivo.