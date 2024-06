C'è chi le ha affibbiato l'appellativo - e a ragione - di stella della serata: Deva Cassel , alias Ennui (la noia) in Inside Out 2 ha scelto di rubare il segreto di stile di sua madre Monica Bellucci , optando per un raffinato look dal deciso retrogusto mannish per presenziare alla prima del film. L'allure che traspare è quello di sensualità molto sofisticata, assolutamente vincente: l'ensemble si componeva di un paio di pantaloni a sigaretta dalla vita altissima e di una blusa in seta lasciata aperta sul davanti, dotata di lavallière libero. La tinta? Total black ovviamente, e da capo a piedi, fatta eccezione per il cinturino a contrasto delle slingback. A chi si deve il merito di un risultato tanto riuscito? Sicuramente a Madre Natura, ma anche a Dior.