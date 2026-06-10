Kate Middleton torna in pubblico coi figli: look al Trooping the Colour

Kate Middleton torna in pubblico con George, Charlotte e Louis per il Trooping the Colour. E ci si aspetta che sfoggi uno outfit colorato e sensazionale

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, i look al Trooping the Colour

Kate Middleton torna in pubblico con William e con i suoi tre figli George, Charlotte e Louis per il compleanno istituzionale di Re Carlo. L’apparizione è prevista per il prossimo sabato, 13 giugno, quando la Principessa del Galles ci incanterà con uno dei suoi look colorati, tipici del Trooping the Colour.

Kate Middleton, perché i figli non erano presenti al matrimonio di Peter Phillips

Non dovremo quindi aspettare molto per rivedere Kate Middleton insieme ai suoi figli. L’assenza di George, Charlotte e Louis al matrimonio di Peter Phillips e Harriet Sperling aveva fatto discutere. In molti si erano chiesti perché William e sua moglie avessero deciso di lasciare a casa i tre figli, anziché portarli con loro al Royal Wedding.

Anche perché erano presenti altri bambini più o meno della loro età, come le figlie degli sposi, Peter e Harriet, nate da precedenti relazioni, e le figlie di Zara e Mike Tindall, Mia e Lena che sono molto amiche di Charlotte.

Ma adesso è chiaro il motivo dell’assenza. William e Kate hanno preferito non portare con sé George, Charlotte e Louis per non esporli troppi, poiché dovranno partecipare al Trooping the Colour, il compleanno pubblico di Re Carlo, che si festeggia sabato 13 giugno.

Poiché la loro presenza al matrimonio di Peter Phillips non era necessaria, Will e Kate hanno deciso di lasciare George, Charlotte e Louis a casa a svolgere tranquillamente le loro attività, senza sottoporli a cerimonie lunghe, pranzi formali e stress mediatico.

Così, i tre bambini hanno anche più tempo per prepararsi alla parata militare che li attende sabato prossimo.

Kate Middleton al Trooping the Colour coi figli

Il Palazzo ha comunicato ufficialmente la presenza di George, Charlotte e Louis che era data per scontata. Infatti, non hanno mai saltato l’appuntamento, nemmeno quando Kate era in congedo per curarsi da cancro. Gli altri membri della Famiglia Reale che appariranno sul balcone sono la Principessa Anna, il Duca e la Duchessa di Edimburgo, il Duca e la Duchessa di Gloucester, il Duca di Kent, il Vice Ammiraglio Sir Timothy Laurence, oltre a William e Kate e a Carlo e Camilla.

Il Trooping the Colour è la parata militare con cui viene festeggiato il compleanno pubblico del Re. Di solito si svolge durante il secondo weekend di giugno, perché il clima è più miti, dato che la maggior parte degli eventi sono all’aperto.

George, Charlotte e Louis dovrebbero accompagnare mamma Kate nel tradizionale giro in carrozza e poi dovrebbero assistere dal balcone di Buckingham Palace al sorvolo degli aerei della RAF. Negli ultimi il terzogenito dei Principi del Galles ci aveva deliziato con facce buffe e capricci che lo avevano reso irresistibile, ma insopportabile ai fratelli, tanto che Charlotte lo aveva ripreso più volte.

Kate Middleton, look accesi al Trooping the Colour

I tre figli di William e Kate non saranno i soli ad attrarre l’attenzione. Infatti, c’è molta attesa per il look che indosserà la Principessa del Galles. Il dress code prevede un abito formale con cappello. Di solito Kate predilige colori sgargianti, che vanno dal fucsia al verde accesso. Oppure potrebbe scegliere il bianco optical.

Dunque, le tonalità sono decisamente sgargianti, perché deve essere ben visibile dal balcone del Palazzo. Oltre al fatto che si tratta di una festa gioiosa e primaverile. Charlotte potrebbe presentarsi con un outfit coordinato a quello della mamma, come è accaduto lo scorso anno o il giorno di Pasqua.

Jenny Packham, Alexander McQueen, Catherine Walker sono i brand più papabili, ma ultimamente la Principessa ci ha stupito con scelte alternative.