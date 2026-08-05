Kate Middleton, svelati i veri sentimenti per Meghan Markle (dopo tanto tempo)

Svelati i veri sentimenti di Meghan Markle e come fu il loro incontro: cosa pensava davvero la moglie di William.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Kate Middleton

Cosa pensa davvero Kate Middleton di Meghan Markle e quali sono stati, dal primo incontro alla Megxit i suoi sentimenti nei confronti della moglie di Harry? A svelarlo una nuova biografia che promette di essere esplosiva e che svela i pensieri, mai raccontati, della principessa del Galles.

Il primo (imbarazzante) incontro fra Kate Middleton e Meghan Markle

A svelarlo Russell Myers, esperto di questioni reali, nel libro William and Catherine: The Intimate Inside Story. Il giornalista ha cercato di fare luce sui pensieri nascosti di Kate Middleton riguardo Meghan Markle e il suo rapporto con la famiglia reale. Era il 2018 quando i Fab Four – William, Kate, Harry e Meghan – fecero la loro apparizione in pubblico. Sembrava l’inizio di una nuova era per la monarchia britannica, era invece l’inizio della fine.

Pochi anni dopo Meghan Markle e Harry avrebbero lasciato l’Inghilterra per vivere negli Stati Uniti, lanciando accuse pesanti nei confronti della Royal Family. Una situazione che, secondo chi la conosce, avrebbe fatto soffrire molto Kate Middleton che era legatissima ad Harry e aveva sempre rappresentato per lui un punto di riferimento importante.

Come raccontato anche da Meghan e Harry, le coppie si incontrarono per la prima volta durante una cena. Un momento privato in cui però Kate, abituata a rispettare l’etichetta, apparve piuttosto diffidente e formale nei confronti di Meghan, vestita con dei jeans strappati e scalza in casa.

“Quando Will e Kate sono venuti a trovarci e l’ho incontrata per la prima volta, sono venuti a cena, ricordo che indossavo jeans strappati ed ero scalza – ha raccontato qualche tempo fa Meghan -. Ero una persona che abbracciava. Sono sempre stata una persona che abbraccia, non mi rendevo conto che questo può essere davvero sconvolgente per molti britannici”.

“Credo di aver capito molto presto che la formalità esteriore si rifletteva anche all’interno – ha spiegato -. C’è un atteggiamento rivolto al futuro, poi chiudi la porta e dici ‘Ora puoi rilassarti’, ma quella formalità si mantiene da entrambe le parti. E questo mi ha sorpreso”.

Cosa pensa Kate Middleton di Meghan Markle

Nonostante le differenze evidenti fra le due donne, Kate Middleton avrebbe provato ad aiutare Meghan a integrarsi nella Royal Family. “Catherine, almeno all’inizio, ha fatto molto per aiutarla a integrarsi nella famiglia. Ma Meghan si è comportata come se non avesse bisogno o non volesse il suo aiuto, in modo molto distaccato, si potrebbe dire che l’ha semplicemente liquidata. Questa cosa ha ferito Catherine. C’era molta tristezza, ma detto questo, è stata molto chiara sul fatto che qualsiasi contatto con Harry o Meghan dovesse essere affrontato con la massima cautela, perché era ovvio che non ci si poteva fidare di loro”.

Kate Middleton dunque da subito non si sarebbe fidata di Meghan, pur comportandosi in modo gentile nei suoi confronti. “Anche William trovò Meghan una presenza davvero piacevole all’inizio. Era sinceramente felice per Harry e voleva solo il meglio per lui”.

La situazione, come sappiamo bene, poco dopo sarebbe degenerata, con una lite fra Kate Middleton e Meghan Markle che avrebbe rappresentato un punto di rottura definitivo.