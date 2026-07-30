Kate Middleton interrompe le vacanze top secret e condivide su Instagram una serie di foto con William e i figli: la replica al costume di Meghan

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Kate Middleton

Kate Middleton ha interrotto le sue vacanze top secret per ricomparire in pubblico. Ma solo sui social. Infatti sul suo profilo Instagram ufficiale sono state condivise una serie di foto che ritraggono lei, William e i figli in momenti molto particolari. Una pubblicazione che sembra una risposta al post di Meghan Markle in costume mentre è in vacanza con Harry e i bambini.

Kate Middleton, le nuove foto su Instagram

Kate Middleton e William sono in vacanza con George, Charlotte e Louis. Quest’anno non sono trapelate indiscrezioni su dove si siano recati i Principi del Galles. Per il momento non c’è stato alcun avvistamento, come nel 2025 quando si scoprì che si trovavano nel Peloponneso.

Dalle foto condivise su Instagram per il compleanno di George, lo scorso 22 luglio, sembra che Kate e famiglia si trovino nel Norfolk. Ma non c’è certezza, perché quelle immagini potrebbero essere state realizzate in qualsiasi momento di quest’estate.

Dunque, il mistero sulle vacanze di luglio di William e consorte. La coppia ha però voluto interrompere il suo periodo di riposo pubblicando sui social una serie di foto.

In queste immagini vengono ripercorsi gli eventi più importanti degli ultimi mesi a cui hanno preso parte il Principe e la Principessa. Ci sono anche i loro tre figli.

Così, si comincia col Garden Party, troviamo poi un bellissimo ritratto di famiglia in un momento privato dove William e Kate con George, Charlotte e Louis sono sdraiati sul prato vicini, si tengono per mano e sorridono felici. Ci sono vari incontri di William e soprattutto c’è Kate a Reggio Emilia. Troviamo i ritratti dei tre ragazzi per i loro rispettivi compleanni, i Principi al Royal Ascot, la scalata compiuta da Lady Middleton e si finisce con Wimbledon, l’ultima uscita pubblica.

In questa galleria di foto William e Kate hanno voluto condensare i momenti più significativi degli ultimi tempi per dire grazie “a tutti coloro che hanno reso questi ultimi mesi così speciali!”.

I follower dei Principi sono entusiasti e commentano: “Bellissimo post 👏😍. Grazie per aver condiviso queste splendide foto di famiglia e tutti i servizi fotografici degli eventi sono stati fantastici 🥰. Non vedo l’ora che arrivi settembre e spero di vedervi ai Giochi del Commonwealth 🫶🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿💙”. “Questo è un post bellissimo!! La nostra estate con voi è stata meravigliosa e non vedo l’ora che arrivi il resto dell’anno 😍😍😍❤️❤️❤️❤️”.

Kate Middleton, la risposta al costume di Meghan Markle

Se i ringraziamenti sono la motivazione ufficiale del post, pare che dietro ci sia un’altra strategia comunicativa e che questa carrellata di immagini abbia un duplice obiettivo.

In primo luogo, serve per spezzare il lungo periodo di assenza di uscite pubbliche. William e Kate saranno in vacanza anche quasi tutto agosto, quando andranno a Balmoral. Queste foto rassicurano le persone che tutto va bene ed evita che inizino a circolare strane indiscrezioni.

In secondo luogo, però, sembra una risposta alle foto delle vacanze condivise da Meghan Markle, dove è apparsa in costume da bagno. Infatti, è sospetto che William e Kate abbiano pubblicato le loro immagini a distanza di qualche giorno da quelle dei Sussex. Forse un modo per distogliere l’attenzione da Harry e Meghan e concentrarla su di loro e la Monarchia.