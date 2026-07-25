Re Carlo, la prima festa d’estate è rovinata da un fastidioso insetto

Prima di partire per le vacanze estive, Re Carlo e la Regina Camilla hanno partecipato a una festa in giardino, rovinata però da un’ape dispettosa

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IPA Re Carlo

Re Carlo e la Regina Camilla sono pronti a prendere una pausa dagli impegni istituzionali e recarsi nella loro residenza estiva. Prima, però, un ultimo – piacevole – impegno. I Reali hanno ospitato nei giardini della residenza di Sandringham un Flower Show, il primo nella tenuta reale del Norfolk. Il sole splendeva alto, i fiori hanno trasformato il giardino in un regno di fiaba, peccato solo che un’ape birichina si sia divertita a fare i dispetti al Re.

Re Carlo mantiene un impassibile sangue freddo

Re Carlo e Camilla sono stati ospiti d’onore della prima edizione del Sandringham Flower Show, il primo evento della Royal Horticultural Society (RHS) a svolgersi in una residenza reale. I Reali sono arrivati a bordo di una carrozza trainata da cavalli tramite il sentiero che attraversa gli Old Norwich Gates. L’accoglienza è stata a dir poco calorosa e sono stati numerosi gli spettatori che hanno offerto ai monarchi grandi sorrisi e affettuose strette di mano.

Peccato che, tra i festanti ospiti, si sia aggiunta anche una piccola ape. L’insetto – che compare beffardo in parecchie delle foto di quel giorno – ha preso di mira proprio il Re, continuando a ronzargli intorno e osando persino posarglisi in testa. Il Re ha dimostrato invidiabile pazienza e, nonostante l’insistente ronzio, non ha infrato la postura imposta dal protocollo se non per un istante, giusto il tempo di allontanare con la mano il fastidioso insetto.

Arriva insomma la smentita a tutti coloro che sostevano che il carattere del Re fosse troppo focoso, spesso irascibile. È vero, in passato non sono mancati momenti di nervosismo ben poco regali, ma, così ha detto il fotografo reale Arthur Edwards, Camilla è stata “perfetta” nel calmare i bollenti spiriti del consorte che, oggi, ha dimostrato a tutti di essere un uomo nuovo. Un uomo impassibile, quasi zen.

Camilla elegge l’Ape Regina

L’evento floreale, organizzato dall’associazione RHS di cui Re Carlo è diventato patrono nel 2024, ha accolto numerose installazioni provenienti dalle scuole della zona. La Regina Camilla ha in particolare apprezzato i giardini realizzati con materiali di recupero. A ricevere il premio speciale di Sua Maestà è stata la creazione dal titolo The Queen Bee, l’ape regina, realizzata con vecchie lattine trasformate in simpatiche apette dai bimbi della scuola elementare Ingoldisthorpe Church of England.

Il Sandringham Flower Show è una manifestazione antica, nata nel 1881 e da allora gestita da da un ente composto da un comitato di volontari. Quest’anno, la mostra dell’RHS ha preso il posto del tradizionale show, grazie all’accordo che consente all’associazione di organizzare una manifestazione orticola presso la tenuta reale con cadenza triennale.

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Per l’occasione la Regina ha sfoggiato un outfit perfettamente a tema. Elegante ma sbarazzino il morbido abito a fantasia cachemire sui toni del verde, con rouches sul petto e sui polsini delle maniche lunghe. Al vestito etnico Camilla ha abbinato accessori bucolici: un paio di scarpette con zeppa in rafia (l’ideale per passeggiare tra i prati) e una borsetta in paglia. La messa in piega, invece, era come sempre impeccabile e alle orecchie immancabili due grandi orecchini di perla.