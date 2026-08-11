Kate Middleton, la “buona notizia” ricevuta durante le vacanze con William

IPA Kate Middleton

Kate Middleton e il Principe William si stanno godendo la consueta pausa estiva, lontani dagli impegni ufficiali e dai riflettori. Tempo di famiglia, di giochi, di momenti trascorsi a contatto con la natura e di buone notizie per i Principi del Galles, che hanno un buon motivo per sorridere dopo aver appreso una notizia che riguarda da vicino il loro impegno pubblico. L’ennesimo traguardo importante, che conferma quanto il lavoro della coppia stia riscuotendo consensi ben oltre i confini del Regno Unito.

Kate Middleton, la notizia ricevuta in vacanza

A regalare questa soddisfazione ai Principi del Galles sono stati i dati economici relativi alla loro organizzazione benefica, la fondazione attraverso cui portano avanti i progetti che stanno più a cuore alla coppia. Stando ai bilanci più recenti, il sostegno economico proveniente dagli Stati Uniti sarebbe cresciuto in maniera considerevole, quasi raddoppiando rispetto all’anno precedente. Se in passato i contributi statunitensi si aggiravano attorno ai 4,8 milioni di sterline, l’ultima rilevazione parla ora di oltre 8,6 milioni: un balzo notevole, pari a quasi quattro milioni in più.

Questi fondi arrivano grazie a un’associazione dedicata, con sede negli Stati Uniti, che opera in stretto coordinamento con la fondazione dei Principi pur mantenendo una propria autonomia. Il suo scopo è “sostenere quei programmi e quelle iniziative che hanno un impatto su scala internazionale”, andando dunque a rafforzare proprio la dimensione globale dell’operato di William e Kate Middleton.

La loro visione, ormai da tempo, sta trovando terreno fertile anche fuori dai confini nazionali; una conferma del peso crescente che la coppia riveste sul piano filantropico. E il riconoscimento sarebbe arrivato proprio nei giorni di pausa, che sono sacri per i Principi del Galles: è il periodo in cui spariscono dai radar.

Le vacanze estive della coppia, tra tradizione e privacy

Al di là delle buone notizie, questo rimane il momento dell’anno in cui la famiglia si concede una meritata parentesi di tranquillità. Con la chiusura delle scuole, il calendario degli impegni pubblici si fa notevolmente più leggero, permettendo ai Principi e ai loro tre figli di ritagliarsi del tempo prezioso da trascorrere insieme.

Pur non essendoci conferme ufficiali sui loro spostamenti, la coppia tende a suddividere le vacanze estive tra alcune mete ricorrenti nel corso degli anni. Una di queste è tradizionalmente la Scozia, dove la famiglia è solita raggiungere Re Carlo e la Regina Camilla nella storica residenza scozzese di Balmoral, in cui passano il loro tempo a contatto con la natura: lunghe passeggiate all’aria aperta, picnic e la costante, allegra presenza dei cani, da sempre compagni inseparabili dei soggiorni in quel luogo.

Ben diversa, invece, è l’altra destinazione prediletta dai Principi. Negli anni sarebbero tornati più volte in un angolo di paradiso ai Caraibi: un’isola esclusiva delle Piccole Antille, apprezzata in particolar modo per la riservatezza. Così, tra la tranquillità delle vacanze e le soddisfazioni sul fronte del lavoro benefico, per i Principi del Galles questa estate sembra procedere nel migliore dei modi: un momento di pausa che la coppia potrà godersi con la consapevolezza che i propri sforzi continuano a dare frutti importanti.