Kate Middleton si appresta a partire per il mare con William e i figli. Ma per lei il bikini è proibitissimo: top secret le foto in costume

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William stanno per andare definitivamente in vacanza coi loro tre figli, George, Charlotte e Louis. La meta di quest’estate è sconosciuta, almeno per il momento, ma quasi certamente sceglieranno il mare, per poi trascorrere in agosto qualche settimana a Balmoral, in Scozia con Re Carlo e la Regina Camilla. Ma di certo non vedremo più la Principessa del Galles in bikini.

Kate Middleton, estate al mare

Le ultime settimane sono state piuttosto impegnative per Kate Middleton, tra la partita di polo di William e la finale di Wimbledon. Ma è arrivato il momento, anche per lei, di pensare alle vacanze.

Abitualmente Kate e famiglia si ritagliano qualche giorno al mare, possibilmente in qualche meta esotica. Il loro luogo del cuore è Moustique, nei Caraibi, dove soggiornano in un resort esclusivo. Ma ultimamente hanno viaggiato verso altri lidi.

Lo scorso anno ad esempio erano stati avvistati in Grecia. La famiglia aveva trascorso alcuni giorni a luglio a bordo di un superyacht di lusso, navigando lungo la costa di Cefalonia. Ovviamente il tutto è avvenuto nella massima segretezza, anche se poi qualcuno li ha riconosciuti ed era trapelata l’indiscrezione.

Kate adora nuotare e fare snorkeling, una passione che condivide con William e con i suoi figli. Ma se la Principessa si adatta a fare il bagno anche in acque ghiacciate, il resto della famiglia preferisce il mare caldo e ricco di pesci.

Kate Middleton, il bikini proibito

Quando erano ancora fidanzati William e Kate trascorsero qualche giorno a Ibiza per una vacanza all’insegna del divertimento e senza freni, tra gite in barca e nottate in discoteca. Ma oggi non è più possibile. E non solo perché hanno tre figli.

Il Principe e la Principessa del Galles sanno che non possono permettersi certe uscite, perché hanno gli occhi del mondo puntati addosso. Kate anni fa è stata sorpresa a prendere il sole in topless per un’ingenuità: pensava infatti di essere protetta da sguardi indiscreti perché si trovava su una terrazza privata.

Lady Middleton ora non si mostra più nemmeno in bikini. Infatti, non esistono sue foto in costume, come invece ci sono quelle di Diana e di altre Principesse come Carolina di Monaco.

Kate Middleton e famiglia a Balmoral

Dopo la parentesi marina, William e consorte dovrebbero andare ad Anmer Hall, la loro casa di campagna nel Norfolk, dove dovrebbero trascorrere del tempo coi Middleton. In quel periodo i bambini giocano nel gigantesco parco della loro residenza e fanno gite sulla costa dove mangiano fish and chips.

Poi in agosto passano almeno una decina di giorni in Scozia a Balmoral insieme a Carlo e Camilla dove probabilmente William e suo padre parleranno anche degli impegni del prossimo anno e definiranno la strategia su come affrontare le sfide cui è chiamata la Monarchia.