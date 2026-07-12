Kate Middleton in verde a Wimbledon 2026. La proposta del tennista la lascia senza parole

Un abito verde, il Royal Box e una proposta che nessuno si aspettava: Kate Middleton torna protagonista a Wimbledon insieme a William e ai figli

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Getty Images Kate Middleton a Wimbledon 2026

Kate Middleton ancora una volta protagonista a Wimbledon. Alla finale del singolare maschile, la Principessa del Galles ha attirato l’attenzione non solo per il suo ruolo istituzionale di madrina dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club, ma anche per una scelta di stile che ha saputo coniugare eleganza e simbolismo.

Con lei il Principe William e i figli maggiori, George e Charlotte, mentre il piccolo Louis è rimasto a casa. La giornata ha riservato anche un momento curioso. Prima di prendere posto nel prestigioso Royal Box, Catherine ha ricevuto una inaspettata offerta per la sua famiglia.

Il vestito verde di Kate Middleton, omaggio ai colori di Wimbledon

Se il giorno precedente ha conquistato il pubblico con un acceso abito rosso durante la finale femminile, per quella maschile Kate Middleton ha cambiato completamente registro, scegliendo una tonalità strettamente legata alla tradizione del torneo.

La Principessa ha indossato un raffinato abito midi verde oliva, caratterizzato da una silhouette fluida e da un originale mantello drappeggiato che scendeva delicatamente sulle spalle. Il punto vita leggermente segnato valorizzava la figura, mentre la gonna, morbida e appena svasata, conferiva movimento all’intero look.

Più che una semplice scelta cromatica, il verde rappresenta un richiamo diretto all’identità di Wimbledon. Insieme al viola è infatti uno dei colori simbolo dell’All England Club, di cui Kate è madrina dal 2016. Sul corpetto spiccava proprio il tradizionale fiocco verde e viola che identifica il suo ruolo all’interno dell’istituzione.

Gli accessori hanno seguito la stessa linea di sobria eleganza. Ai piedi décolleté in camoscio marrone, abbinate a una piccola borsa DeMellier nella stessa tonalità, mentre gli orecchini Magic Alhambra di Van Cleef & Arpels hanno aggiunto un punto luce discreto. Capelli sciolti, leggermente mossi, e un make-up naturale hanno commentato un look destinato, ancora una volta, a diventare uno dei più commentati del momento.

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Il tennista Arthur Fery e la proposta a Kate Middleton a Wimbledon 2026

Prima dell’inizio della finale tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, la famiglia reale ha salutato alcuni protagonisti del torneo, tra cui Arthur Fery, giovane tennista britannico che quest’anno ha raggiunto le semifinali, battendo anche il nostro Flavio Cobolli.

L’incontro si è trasformato in un siparietto destinato a far sorridere gli appassionati. Fery, che aveva già avuto modo di parlare con Kate durante il torneo, ha raccontato di aver rivolto alla Principessa una proposta molto speciale.

“So che tutta la famiglia ama il tennis”, ha spiegato il giocatore alla stampa. “Le ho detto che, se George, Charlotte o Louis volessero migliorare il loro gioco, io sarei libero di allenarli. Sarebbe bellissimo rivederli”.

Il tennista, che proprio in questo giorno ha festeggiato il ventiquattresimo compleanno, ha aggiunto che Lady Middleton si è congratulata con lui per il percorso compiuto a Wimbledon e gli ha persino consegnato un biglietto di auguri. Alla domanda se pensa davvero che la royal family possa accettare l’invito, ha risposto sorridendo: “Vedremo… magari un giorno mi chiameranno”.

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George e Charlotte sempre più protagonisti accanto a Kate Middleton

Accanto a William e Kate c’erano ancora una volta George e Charlotte, ormai presenze abituali negli appuntamenti sportivi più importanti della famiglia reale.

La Principessa undicenne ha scelto un fresco abito blu con piccole balze sulle maniche e ballerine bianche, un look che molti osservatori hanno accostato all’abito blu indossato da Kate lo scorso anno. George, invece, ha seguito la tradizione maschile con un impeccabile completo formale.

Assente il piccolo Louis, l’unico dei tre figli dei Principi del Galles a non aver ancora partecipato alla finale di Wimbledon, anche in ragione della sua giovane età e del carattere esuberante più volte raccontato con ironia dai genitori.