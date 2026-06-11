La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti scherza sul driver Flavio: “Sta diventando un divo”

La Ruota della Fortuna ha un nuovo campione che ha già dimostrato il suo valore, ma il vero "divo" della puntata è il driver Flavio Comparoni

IPA Gerry Scotti

Una puntata avvincente, quella andata in onda l’11 giugno su Canale 5. La Ruota della Fortuna è un gioco imperdibile per milioni di telespettatori che, in questi mesi, hanno potuto godere della compagnia di Gerry Scotti e della sua “socia” Samira Lui, ma anche di un volto silenzioso che ha saputo catturare l’attenzione. “Sta diventando un divo”, ha scherzato il conduttore riferendosi al driver della trasmissione, Flavio Comparoni.

Dai social a “divo” de La Ruota della Fortuna

“Flavio sta diventando un divo. Hanno fatto irruzione nell’oratorio dei suoi bambini, pur di avere una ciocca del nostro driver”, ha detto scherzosamente Gerry Scotti, riferendosi a quel ragazzo dal viso rassicurante che ogni sera ha il compito di portare in studio l’automobile in palio per i concorrenti.

Si tratta di Flavio Comparoni che, in realtà, non ha molto a che vedere con il mondo della televisione. Classe 1986 e nato a Lodi, è un creator digitale, volto e l’ideatore di 200 Ottani. Si tratta di brand editoriale che spopola su YouTube, proponendo un modo fresco e originale di provare e recensire le auto. Nei suoi video si mette al volante delle novità più calde del mercato, dalle nuove motorizzazioni ibride ed elettriche fino ai modelli sportivi più grintosi, spiegandole con competenza ma anche con un linguaggio accessibile a tutti.

Questa passione per i motori non è solo “virtuale”, ma è diventata il fulcro della sua carriera. Comparoni, inoltre, ricopre il ruolo di animatore di studio a TV8 per “intrattenere e gestire il pubblico nei momenti di pausa”, ma anche “motivare, coinvolgere e caricare le persone”, come scrive lui stesso su LinkedIn.

Lorenzo è il nuovo campione

La campionessa Martina questa sera non ha brillato, complici errori evitabili e una ruota non sempre fortunata. “Saluto tutta l’Italia e tutte le persone che non mi conoscono”, si è congedata così dallo studio che l’ha vista protagonista, seppur per poco, lasciando il posto a Lorenzo, il nuovo campione.

Il giovane dottore di Anzio, accompagnato in studio dalla fidanzata Margherita, aveva già convinto Gerry Scotti: “L’avevi già lasciato intravedere durante il gioco, alla fine lo hai dimostrato. (…) Questo ragazzo ha dimostrato di essere appassionato della Ruota e molto bravo”.

La Ruota delle Meraviglie si è giocata sulla parola “punto” ma, purtroppo, la fortuna non ha girato dalla sua parte. Lorenzo non è riuscito a indovinare la soluzione della prima e della seconda manche, giocando il tutto e per tutto con la terza e ultima. Purtroppo nulla da fare: per una “o”, una semplice vocale, ha sbagliato. Neanche a dirlo, Samira Lui non è riuscita a trattenere lo stupore e il dispiacere, anche quando Scotti ha rivelato la notizia peggiore: in una delle tre buste c’erano i 100.000 euro.

Avra modo di rifarsi nella prossima puntata, il giovane dottore, che ha già dimostrato di essere uno dei concorrenti più preparati di questa edizione de La Ruota della Fortuna.