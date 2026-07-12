Gerry Scotti e Samira Lui sono sempre più uniti e, nella puntata di domenica 12 luglio de “La Ruota della Fortuna”, svelano un tenero retroscena

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IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna prosegue senza interruzioni, anche d’estate, persino di domenica. Sono ormai lunghi mesi che Samira Lui e Gerry Scotti si trovano uno a fianco dell’altra, uniti da una collaborazione professionale che, col tempo, si è trasformata in una tenera amicizia. Nel corso della puntata di domenica 12 luglio, i due hanno rivelato al pubblico un retroscena che lascia dedurre quanto il loro legame sia profondo.

La passione segreta di Samira Lui

Questa sera Gerry Scotti non ha accolto l’arrivo in studio di Samira Lui con i soliti complimenti su outfit e coreografia. Andando dritto al sodo, il conduttore ha rivolto alla collega una domanda del tutto inaspettata: “Ti sono arrivati i miei regalini?”. Lei ha risposto affermativamente, “sì, sono felicissima”, svelando ben presto al pubblico l’entità del dono. “Gerry mi ha portato una bella anguria e un bel melone. Mi è venuta la voglia ieri, e lui è stato così gentile da portarmeli”.

Il botta e risposta è proseguito all’insegna della tenerezza. “Dì a tutti come ti coccolo. – ha scherzato Scotti – Sei come una bambina, basta portarti una fetta di anguria e sei felice”. Samira, con la spontaneità che l’ha resa così amata dagli spettatori italiani, ha ammesso: “Io con la frutta sono contentissima”.

Parole semplici e spontanee che testimoniano il profondo legame tra Samira Lui e Gerry Scotti, non più soltanto colleghi ma grandi amici. È lo stesso Scotti a ribadirlo, a inizio puntata, aggiungendo all’allegra combriccola anche i giovani musicisti dei Fortuna Five: “Altro che lavorare, i ragazzi ci fanno venire voglia di passare una bella serata tra amici, ma noi siamo tra amici, abbiamo la fortuna di lavorare e divertirci anche, è il piccolo grande segreto del nostro programma”.

Una campionessa sfortunata a La Ruota della Fortuna

Mentre Gerry e Samira si scambiano gentilezza, il campione Andrea (che nelle scorse serate ha guadagnato un bottino di oltre 80mila euro) è stato sfidato da Giada da Rimini e Federica da Torino. La partita prosegue senza interruzioni di colpi, con i tre sfidanti impegnati in un avvincente testa a testa. Anche avvantaggiandosi di alcune sviste dei propri avversari, infine a trionfare è Federica, che indovina il tabellone de L’ultimo Round guadagnando i 21.300 euro che la portano dritta verso la Ruota delle Meraviglie.

La ricercatrice del Politecnico di Torino, una volta rimasta sola davanti alla ruota, non è però altrettanto fortunata. Non riesce a indovinare nessuno dei tre quesiti a tema “fede” e si trova infine con solo buste rosse di fronte. Perde così la possibilità di aggiungere fino a 15.000 euro in più alla somma già guadagnata nel corso della puntata. Ma ottiene il titolo di nuova campionessa e la possibilità di rifarsi nelle serate successive.

Gerry Scotti cede il posto a Max Giusti

La puntata della domenica de La Ruota della Fortuna si conclude con “un importante annuncio”, così come sottolineato da Gerry Scotti. L’uomo di punta di Mediaset non manca di ricordare agli spettatori che a partire da lunedì 13 luglio, La Ruota sarà anticipata da The Wall, il gioco a premi che fu proprio di Scotti, ma la cui conduzione è oggi nelle mani di Max Giusti.