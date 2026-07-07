La Ruota della Fortuna, il dolce messaggio di Gerry Scotti a Samira: “Sono fiero di lei”. E c’entra anche Malgioglio

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Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui

Prosegue, come sempre e senza sosta, La Ruota della Fortuna, la più seguita delle trasmissioni Mediaset cui l’emittente non ha alcuna intenzione di rinunciare, neppure durante le vacanze estive. Quella di Samira Lui è una gavetta tosta, ma utile, che la sta facendo diventare sempre più spigliata e sicura di sé. Se ne è accorto anche il navigato conduttore Gerry Scotti, che non perde occasione di complimentarsi con la collega – tra una frecciatina e l’altra.

Gerry Scotti si complimenta con Samira Lui: “Fiero di lei”

In questa calda serata di luglio, Samira Lui arriva in studio sfoggiando un delizioso abitino verde speranza. “Mi piace questo verde porta fortuna” commenta Gerry Scotti, e piace anche noi: è fresco, giovane e la veste alla perfezione. Si rivela anche un abito perfetto per ballare e Samira, a inizio puntata, si scatena sulle note dell’ultimo successo di Cristiano Malgioglio. La coreografia di Amore di contrabbando è ormai un siparietto fisso a La Ruota della Fortuna e la conduttrice l’ha fatta sua, non sbaglia più un passo.

“Cristiano Malgioglio sarà fiero di lei” commenta Gerry Scotti, che poi aggiunge: “Anch’io sono fiero di lei”. Si tratta di una battuta, certo, ma che nasconde un fondo di verità. Scotti non ha mai nascosto la stima nutrita nei confronti della giovane collega, che ha voluto al suo fianco non di certo per il suo aspetto (seppur sia bella come poche) ma per una spontaneità rara e la naturale capacità di catturare l’affetto del pubblico a casa, grandi e piccini che siano.

Il gioco, però, è quello del bastone e della carota e ogni complimento è seguito da una frecciatina. Come quando, nel corso del gioco, Scotti chiede a una delle concorrenti di pronunciare con più calma le lettere da girare sul tabellone. “Samira ha una certa età eh. – scherza – L’anno scorso andava, ma quest’anno…”. Lui, come sempre, sta perfettamente al gioco e ribatte di aver iniziato ad “andare a elica”.

Insomma, ancora una volta la coppia Scotti – Lui si conferma vincente, affiatata e coinvolgente. E non stupisce che Mediaset continui a puntarci e a dar loro spazio a discapito degli altri volti dell’emittente, e anche delle ferie (che sarebbero a dir poco meritate) dei diretti interessati.

Elisa è la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna

Mentre Gerry Scotti e Samira Lui si punzecchiano, una giovanissima concorrente tenta la sua scalata al successo. Zitta zitta, pacata e paziente, Elisa da Bergamo sbaraglia l’agguerrita concorrenza e guadagna il titolo di nuova campionessa de La Ruota della Fortuna. Alla manche finale della ruota delle meraviglie la studentessa 21enne arriva con un bottino di oltre 28.000 euro e la determinazione per guadagnarne ancora di più.

Peccato, però, che infine la giovane new entry si lasci prendere dall’emozione, non riuscendo a indovinare i primi due quesiti. “Stai concentrata, hai dimostrato di essere bravissima” la incita Gerry Scotti, ma l’incoraggiamento non porta alcun risultato. Elisa finisce il tempo senza dare alcuna risposta e deve accontentarsi del bottino iniziale. D’altronde è solo la prima volta e non dubitiamo che avrà modo di rifarsi.