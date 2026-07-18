La Ruota della Fortuna, Samira Lui punzecchia Gerry Scotti. E la sfortuna domina il gioco

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna torna in onda anche venerdì 17 luglio 2026 con tanti nuovi giochi, concorrenti e colpi di scena. A conquistare il pubblico non solo il meccanismo del gioco, ma anche il grande feeling fra Samira Lui e Gerry Scotti.

La Ruota della Fortuna, Samira punzecchia Gerry Scotti

La puntata de La Ruota della Fortuna del 17 luglio 2026 si è aperta, come sempre, con la musica dei Fortuna Five. La band ha accolto in studio Gerry Scotti che con la sua consueta simpatia ha introdotto i concorrenti del programma.

A giocare in questo appuntamento dello show la campionessa Silvia, che sino ad ora ha vinto la bellezza di 35mila euro, sfidata da Chiara, di professione fisioterapista, e Fabio, che fa l’imprenditore.

Immancabile la discesa dalle scale di Samira Lui che, come in ogni puntata dello show, ha effettuato il balletto della serata stregando Gerry Scotti. Il conduttore e la showgirl hanno dato vita ad un breve siparietto in cui Gerry ha finto di pescare con una canna da pesca la sua “socia”.

“Cercavo di pescarti, ma non riesco a prenderti, è difficile!”, ha scherzato Scotti e Samira ha replicato: “Proprio come alle giostre”.

Fra il presentatore e l’ex gieffina c’è sempre stata una fortissima intesa, con siparietti comici e battute pronte a divertire i telespettatori. Samira Lui infatti si diverte spesso a punzecchiare Gerry Scotti e lo stesso fa lui.

Nella manche dedicata ai piatti estivi, Samira ha scherzato sulla passione di Gerry per la cucina. “Conosco personalmente”, ha detto il conduttore, parlando del piatto scelto come tema del tabellone. Ossia il brandacujùn, un piatto tipico della cucina ligure realizzato con lo stoccafisso, mescolato con patate e olio extravergine d’oliva a creare un cremosissimo purè.

“Beh, la lista è lunga!”, ha scherzato Samira, dopo aver scoperto che Gerry conosceva il piatto ligure e l’aveva assaggiato. Poi ridendo ha aggiunto: “Una lista di ingredienti”.

Chiara è la nuova campionessa de La Ruota della Fortuna

La partita del 17 luglio de La Ruota della Fortuna è stata caratterizzata dalla sfortuna, con ben due Bancarotta per i concorrenti. La campionessa Silvia non ha potuto contare sulla fortuna e ha affrontato una partita piuttosto complicata con diverse cadute e colpi di scena.

“Serve il sale, devo prendere il sale?”, ha chiesto ad un certo punto Samira, convinta di voler eliminare la sfortuna dei concorrenti con una sorta di rituale. “Se succede di nuovo un Bancarotta arrivo”, ha detto la Lui che è stata appoggiata anche da Gerry Scotti.

Alla fine ad aggiudicarsi l’accesso a La Ruota delle Meraviglie è stata Chiara con un montepremi di 16mila euro. Arrivata al gioco finale la concorrente si è confrontata con tre tabelloni a tema “borsa”.

Se il primo tabellone è andato in fumo, Chiara è riuscita a indovinare sia la seconda che la terza risposta. Ha così illuminato due buste, scegliendo insieme al fidanzato quella da aprire. La scelta è ricaduta sulla busta numero 3 che conteneva il premio da 20mila euro. In questo modo il montepremi della concorrente è salito a 36mila euro. Una scelta giusta visto che l’altra busta verde conteneva solamente 5mila euro.