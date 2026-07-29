La Ruota della Fortuna, Samira Lui scopre l’errore del concorrente e avverte Gerry Scotti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Il 29 luglio 2026 torna La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Fra tabelloni da indovinare, frasi e curiosità, anche questo appuntamento ha riservato grandi sorprese e tanto divertimento, come nello stile del programma di Canale 5.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui scopre l’errore di un concorrente

Come di consueto la puntata de La Ruota della Fortuna si è aperta all’insegna della musica dei Fortuna Five. Poco dopo Gerry Scotti ha presentato al pubblico i concorrenti, poco dopo ha presentato al pubblico Samira Lui. La showgirl ed ex gieffina ha sceso le scale sulle note della nuova canzone di Alfa e Jovanotti.

Samira è apparsa in studio con indosso un abito nero ricoperto di gemme, brillante ed elegantissimo. Anche in questa puntata il gioco è stato appassionante e ricco di colpi di scena, con la coppia formata da Samira Lui e Gerry Scotti sempre pronta a divertire il pubblico con botta e risposta continui.

Il conduttore e la showgirl sono riusciti a creare un rapporto intenso e importante dietro le quinte de La Ruota della Fortuna e questo traspare anche attraverso lo schermo. Un legame di cui entrambi hanno parlato spesso.

Mattia è ancora campione de La Ruota della Fortuna

“La Ruota è incredibile ti leva e ti dà come la vita”, è stato il commento di Gerry Scotti nel corso della partita. Una frase che il conduttore usa spesso per raccontare l’imprevedibilità de La Ruota della Fortuna.

A sfidare il campione Nicola sono arrivati in studio Lidia e Mattia. Una sfida appassionante, fra bancarotta sulla Ruota ed errori. Il momento più clamoroso è arrivato quando due concorrenti hanno sbagliato, uno dietro l’altro, una risposta a causa dell’eccessiva velocità.

Si trattava di una frase dedicata a Lolita e alla versione al cinema di Kubrick. Dopo due errori è poi toccato a Mattia che ha dato la risposta.

Gerry Scotti pensava fosse giusta la frase pronunciata, ma Samira Lui l’ha smentito. “Non ha detto nei cinema ha detto nel”, ha detto la showgirl e co-conduttrice. Una osservazione confermata anche dalla regia.

“Io avevo capito giusto in regia sentono meglio di me. Non avevo sentito – ha spiegato Gerry Scotti -. Almeno così non abbiamo fatto torti a nessuno”.

Alla fine a trionfare in questa puntata de La Ruota della Fortuna è stato proprio il campione Nicola che ha confermato il suo titolo con un montepremi di 24mila euro. Arrivato a La Ruota delle Meraviglie, il campione dello show ha acceso sia la busta numero 1 che la busta numero 3.

Ha poi scelto di aprire la busta numero tre: “Citando Mike Bongiorno”, ha detto. “Si è anche vestito di verde”, ha commentato Samira Lui, sperando nella fortuna. Al suo interno c’era un premio da 100 euro, per questo il concorrente ha deciso di cambiare la busta e aprire l’altra. Ha dunque trovato un premio da 20mila euro, vincendo in totale 44mila euro. In tutto nelle puntate a cui ha partecipato il campione Mattia ha vinto la bellezza di 60.600 euro in totale.