La Ruota della Fortuna, Samira Lui con l’abitino rosa è stupenda. E sul finale piange

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

Gerry Scotti e Samira Lui tornano al timone de La Ruota della Fortuna il 4 agosto 2026 con una puntata appassionante e divertente. Mediaset, forte degli ascolti eccezionali della trasmissione, ha deciso di non fermare il programma in occasione dell’estate, ma di offrire al pubblico una versione del programma riadattata ai mesi più caldi.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui in rosa confetto è stupenda (e prepara una sorpresa)

Ad aprire la puntata del 4 agosto 2026, come sempre, la musica dei Fortuna Five. La band de La Ruota della Fortuna ha annunciato l’arrivo di Gerry Scotti, come sempre allegro e pronto a divertire il pubblico con le sue battute.

Immancabile la discesa di Samira Lui dalle scale dello studio televisivo. La showgirl ed ex gieffina per questo appuntamento ha scelto di indossare un mini abito rosa confetto, ballando sulle note di Vamos a la playa (a mi me gusta baila).

Poi la sorpresa, con Gerry Scotti che ha raccontato al pubblico di aver chiesto a Samira Lui di realizzare un balletto sulle note di una canzone particolare, scelta da lui. “Ti ho consigliato una canzone, so che tu e Valeriano ci state lavorando”, ha detto, facendo riferimento al coreografo di Samira.

“La stiamo preparando, è quasi pronta”, ha confermato la showgirl.

Il campione vince tutto e Samira si emoziona

E la partita? In questa puntata de La Ruota della Fortuna il campione Emanuele ha cercato di difendere il titolo dagli sfidanti: Daniela e Christian. Dimostrando grande talento e con un pizzico di fortuna, Emanuele ha dominato la partita, arrivando al Triplete in vantaggio.

Ma, come ben sappiamo, a La Ruota della Fortuna tutto può cambiare in pochi secondi. Dopo uno scontro con Daniela, anche lei arrivata in finale con una buona cifra, a confermarsi campione del programma è stato proprio Emanuele con un montepremi di 26.100 euro.

Il concorrente è dunque approdato a La Ruota delle Meraviglie dove ha affrontato i tre tabelloni con il tema dominante, ossia la parola “Azzurro”. Rispetto alla puntata precedente questa volta Emanuele è riuscito ad accendere le buste, evitando la delusione già subita.

Ha infatti indovinato il primo e il secondo quesito, completando le frasi. La busta numero 3, l’unica rossa, conteneva 20mila euro. Poco dopo la fidanzata ha suggerito ad Emanuele di scegliere la busta numero 2 che, una volta aperta, ha svelato un montepremi di 5mila. A quel punto il campione ha deciso di rischiare, scegliendo l’ultima busta.

A quel punto Gerry Scotti ha regalato un momento molto emozionante al pubblico. Il conduttore ha aperto la busta, scherzando, poi ha svelato un montepremi di ben 100mila euro. Incredulo il campione che è corso ad abbracciare la fidanzata, fra lacrime ed emozioni forti.

“Hai vinto 138.100 euro!”, ha esclamato Gerry Scotti, felice e commosso. In lacrime Samira Lui che si è congratulata con la coppia per la vittoria, mostrando una grandissima empatia.

“Ci emozioniamo sempre”, ha commentato Gerry Scotti, porgendole un fazzoletto e asciugandosi a sua volta gli occhi umidi di lacrime.