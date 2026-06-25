La Ruota della Fortuna, Samira Lui in rosso è un sogno. E Gerry Scotti ironizza

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Samira Lui

La Ruota della Fortuna continua nella sua versione estiva il 25 giugno 2026 con una puntata caratterizzata, ancora una volta, da colpi di scena e dalla simpatia di Samira Lui e Gery Scotti.

La Ruota della Fortuna, Samira in rosso è stupenda e Gerry ironizza

Diversamente da Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna non si fermerà, ma continuerà per tutta l’estate con tanti concorrenti pronti a sfidare la fortuna e a mostrare la loro bravura di fronte al celebre tabellone.

Gerry Scotti ha aperto la puntata del 25 giugno de La Ruota della Fortuna con un particolare appello a Zucchero. Non tutti infatti sanno che nella band che suona live nello show, soprannominata dal conduttore Fortuna Five, c’è Diego Fornaciari, il nipote di Zucchero. Batterista e artista di successo è ormai un volto fisso della trasmissione.

“Molti si chiedono come mai non sei in tour con tuo zio”, ha detto Gerry, rivolgendosi al batterista. Diego ha spiegato di dover fare molta gavetta prima di poter affiancare un mostro sacro della musica come Zucchero. “Ammesso e non concesso – ha ironizzato Scotti -. Caro Zucchero, noi Diego non te lo diamo!”.

Poco dopo il presentatore ha annunciato l’arrivo di Samira Lui. La showgirl ha raggiunto lo studio indossando un vestito rosso con uno spacco vertiginoso.

“Da quando ti ho detto che stai bene con il rosso lo metti sempre”, ha notato Gerry, strizzando l’occhio a quella che definisce spesso la sua “socia”. “Prima non indossavo mai il rosso, ora ho iniziato a farlo”, ha confermato la showgirl, splendida con il look red.

Poi la gaffe di Samira sul vino che ha fatto ridere tutti. “Non dovete farla bere prima della trasmissione”, ha ironizzato il presentatore.

Federico è il campione de La Ruota della Fortuna

A dominare la partita del 25 giugno de La Ruota della Fortuna, Federico. Il campione ha confermato il suo titolo dopo aver vinto ben 45mila e un’auto. Una bravura, quella del concorrente, che ha sorpreso Gerry Scotti e non ha dato scampo ai suoi sfidanti.

“Questo è bravo veramente”, ha commentato il conduttore quando il campione ha indovinato una soluzione dopo solo due giri di Ruota. Alla fine dunque Federico ha trionfato, accumulando un montepremi di ben 18.800 euro e sbaragliando la concorrenza con la sua bravura.

Arrivato a La Ruota delle Meraviglie, Federico ha affrontato i tre ultimi tabelloni nel tentativo di accendere le buste. Il tema? Posto. Dopo aver sbagliato la prima risposta, il concorrente ha recuperato, indovinando la seconde e la terza.

Si è così ritrovato al gioco finale con due buste accese. Sfidando la sorte, come accaduto nella scorsa puntata, Federico ha cambiato la sua busta e ha scoperto il premio da 15.000 euro. Il suo montepremi dunque è salito a 33.800 euro. La busta non accesa, invece, conteneva 20.000 euro. Una cifra scoperta dopo un divertente gioco di Gerry Scotti, sempre pronto a ironizzare.