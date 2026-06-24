Beautiful, le anticipazioni del 25 giugno 2026: Katie ammette l’errore, Will non perdona

Ufficio stampa Mediaset Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di giovedì 25 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 25 giugno 2026

La puntata trasmessa giovedì 25 giugno (seconda parte dell’episodio 9359) si concentra sulle ricadute emotive della scoperta su Luna. A Il Giardino, Liam e il piccolo Will pranzano insieme e condividono il dispiacere per quanto emerso: entrambi riflettono sul rapporto con il padre, Bill, e su come gestire i sentimenti contrastanti legati a questa vicenda. Will confessa le sue difficoltà a perdonare, ma esprime anche il desiderio che sua madre, Katie, sia felice e rispettata.

Nel corso della puntata Bill rientra a casa e trova Katie impegnata con il lavoro; lei riferisce che Poppy è passata per prendere le ultime cose e ammette di essersi sbagliata nel giudicarla, riconoscendo che anche lei è stata vittima delle azioni della figlia. Lo scambio tra i personaggi apre la strada a un possibile riavvicinamento o a una nuova forma di intesa tra Bill e Katie.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 21 al 27 giugno.