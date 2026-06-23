Beautiful, le anticipazioni del 24 giugno 2026: Bill e Katie di nuovo vicini

Le azioni di Luna hanno scosso tutti gli equilibri, Liam e Will si dispiacciono per il padre, mentre Bill e Katie sono di nuovo vicini: la trama di "Beautiful" del 24 giugno

Ufficio stampa Mediaset Bill e Katie, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Le azioni di Luna hanno scosso tutti gli equilibri, Liam e Will si dispiacciono per il padre, mentre Bill e Katie sono di nuovo vicini. Ecco le anticipazioni di mercoledì 24 giugno 2026.

Cosa succede a Beautiful il 24 giugno 2026

Liam e Will pranzano a Il Giardino: entrambi sono dispiaciuti per il padre che era molto felice di avere Luna come figlia. Liam chiede a Will se pensa possa esserci un riavvicinamento fra Bill e Katie e come vedrebbe la cosa. Will, che ha difficoltà a dimenticare quanto il padre abbia fatto soffrire la madre, vuole solo che lei sia felice e che il padre la tratti come si merita. Bill torna a casa e si sorprende di trovare Katie, ancora impegnata in telefonate di lavoro. La donna gli riferisce che Poppy è stata lì per prendere le ultime cose. Ammette di essersi sbagliata sul suo conto; pensava fosse una cacciatrice di dote e invece era anche lei vittima della figlia. Billy ringrazia Katie perché i suoi dubbi hanno contribuito a far venire a galla la verità. Le dice che lei è l’unica persona che lo capisce veramente e, anche se non sono più sposati, restano comunque una piccola bella famiglia.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 21 al 27 giugno.