Beautiful, le anticipazioni del 13 luglio 2026: flirt in corso al negozio, Hope diventa modella

Ufficio stampa Mediaset Hope e Brook, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del lunedì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di lunedì 13 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 13 luglio 2026

Carter suggerisce una collaborazione fra “Hope for the future” e “Brooke’s Bedroom” per promuovere la linea di Hope, suggerendo che lei stessa potrebbe fare da modella di lingerie. Hope puntualizza che l’ultimo ad averla vista in lingerie è stato Thomas. Flirtando, Carter afferma che le relazioni in ufficio sono pericolose e da evitare, facendo cenno a Quinn, e Hope, vista la sua esperienza, è d’accordo. Will e Katie pranzano insieme, ma il ragazzo è preoccupato per il fatto che Bill stia cercando di riconquistare la madre. Will è stato sorpreso dalla velocità con cui Bill ha fatto entrare Poppy e Luna nella famiglia senza preoccuparsi troppo degli altri figli. Pur amando e rispettando suo padre, Will non ne approva la spietatezza in affari e il correre continuamente dietro alle donne per poi spezzarne il cuore.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 12 al 18 luglio.