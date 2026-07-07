Beautiful, le anticipazioni dell’8 luglio 2026: Hope tra Finn e Steffy

Brooke preoccupata per Hope e momenti di tenerezza tra Finn e Steffy: la trama di "Beautiful" dell'8 luglio

Ufficio stampa Mediaset Finne e Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del mercoledì pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di mercoledì 8 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 8 luglio 2026

La routine quotidiana alla casa sulla scogliera è scandita da momenti di tenerezza tra Finn e Steffy, interrotti solo dai reciproci impegni lavorativi e dal desiderio di Steffy di trascorrere più tempo con Taylor. Alla Forrester Creations, Brooke è sommersa dalle richieste di interviste grazie al successo travolgente della linea “Bedroom”, ma la sua preoccupazione principale resta Hope: la incalza sui suoi sentimenti per Finn, ricevendo rassicurazioni che faticano a convincerla del tutto. Intanto, Katie tenta di convincere Will a considerare un futuro lavorativo nell’azienda di famiglia dei Forrester, scontrandosi con la naturale inclinazione del ragazzo verso la Spencer Publications. A villa Spencer, Liam sprona Bill a fare chiarezza nel suo cuore, sottolineando come Katie sia sempre stata il suo porto sicuro.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 5 all’11 luglio.