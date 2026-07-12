Beautiful, le anticipazioni del 12 luglio 2026: Hope gelosa minaccia Steffy

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Ufficio stampa Mediaset Hope, "Beautiful"

Torna l’appuntamento del pomeriggio con Beautiful, la storica soap di Canale 5 che accompagna il pubblico italiano dal 1990. Alle 14:00 ritroviamo i protagonisti della serie girata a Los Angeles, città che fa da cornice alle storie ideate dai coniugi William J. Bell e Lee Phillip Bell. Ecco le anticipazioni di domenica 12 luglio 2026.

Cosa succede a Beautiful il 12 luglio 2026

Alla Forrester Creations l’entusiasmo è alle stelle per il nuovo video promozionale della “Brooke’s Bedroom”, realizzato con la partecipazione speciale di J.J., cantante della band islandese Kaleo. Mentre tutti si preparano all’evento, le tensioni personali esplodono dietro le quinte. Steffy è sempre più ossessionata dall’interesse di Hope per suo marito. Convinta che Hope provi ancora qualcosa per Finn, Steffy la mette duramente in guardia: deve stare lontana dal suo matrimonio oppure rischierà conseguenze anche sul lavoro. Nel frattempo, l’arrivo di J.J. entusiasma tutti gli ospiti della Forrester. Finn, grande fan dei Kaleo, vive un momento emozionante incontrando il cantante, mentre Hope osserva la scena con partecipazione, alimentando ulteriormente la gelosia di Steffy. Durante la registrazione del video, l’atmosfera glamour e seducente della “Brooke’s Bedroom” conquista ancora una volta il pubblico.

Beautiful va in onda tutta la settimana su Canale 5. Le trame dal 12 al 18 luglio.