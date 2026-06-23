Giorgio Pasotti, l’attore ad un passo dalle nozze: crisi passata con Claudia Tosoni

Dopo i rumors sulla crisi, Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sarebbero pronti a sposarsi: a testimoniarlo le pubblicazioni al Comune di Roma

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Claudia Tosoni e Giorgio Pasotti

Dopo settimane di indiscrezioni, dubbi e voci di una possibile rottura, per Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sembra essere arrivato il momento più atteso: quello del lieto fine. La coppia, infatti, sarebbe pronta a pronunciare il fatidico sì e a lasciarsi definitivamente alle spalle un periodo che aveva fatto preoccupare fan e addetti ai lavori. La crisi che li aveva travolti nell’ultimo periodo infatti sembra essere stata definitivamente archiviata e la coppia si avvia verso le attese nozze.

Giorgio Pasotti, crisi superata con Claudia Tosoni: arrivano le pubblicazioni

Per Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni sarebbe arrivato il momento di coronare il loro sogno d’amore: dopo i rumor che negli ultimi mesi avevano parlato di una fase delicata nella loro relazione, la coppia avrebbe ritrovato l’equilibrio e sarebbe pronta a fare il grande passo. A confermarlo sarebbero le pubblicazioni di matrimonio depositate presso il Comune di Roma e, a lanciare l’indiscrezione, sarebbe stato proprio il settimanale Chi, lo stesso che in precedenza aveva raccontato le difficoltà attraversate dai due attori.

Negli ultimi mesi attorno alla storia d’amore tra Pasotti e la compagna si era creato un clima piuttosto confuso: tutto sembrava procedere per il verso giusto tra loro e i due sembravano veleggiare tranquilli verso il matrimonio dopo la romantica proposta che l’attore aveva organizzato a gennaio, sorprendendo la compagna direttamente sul palco di un teatro davanti al pubblico presente.

Un gesto che aveva conquistato tutti e che aveva fatto sognare i fan della coppia. Eppure, poco tempo dopo, qualcosa aveva iniziato a far pensare che non tutto stesse andando per il verso giusto.

L’assenza di Giorgio in alcune occasioni importanti della vita di Claudia, la scelta di non apparire più insieme sui social e persino il fatto che i due avessero smesso di seguirsi su Instagram avevano alimentato i sospetti di una crisi profonda. In molti erano arrivati a ipotizzare che il matrimonio potesse saltare definitivamente e che una delle coppie più riservate dello spettacolo italiano fosse ormai arrivata al capolinea.

A raffreddare i pettegolezzi però era stato lo stesso Giorgio Pasotti che, nelle scorse settimane, aveva smentito pubblicamente le voci di separazione, spiegando che la relazione con Claudia non era finita e che i cambiamenti nella loro vita privata non erano il segnale di una rottura. Una presa di posizione che, però, non era bastata a mettere a tacere del tutto le indiscrezioni.

Matrimonio tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni: fan in attesa della data

Ora, però, sarebbe arrivata la conferma più importante che metterebbe un punto a questa vicenda: le pubblicazioni di matrimonio depositate al Comune di Roma sembrano infatti raccontare una realtà molto diversa da quella immaginata dai gossip degli ultimi mesi. Un segnale concreto che lascia intendere come la crisi sia stata superata e che la coppia abbia deciso di andare avanti con il progetto di vita condiviso.

A rafforzare ulteriormente questa sensazione c’è stata anche una recente apparizione pubblica che li ha mostrati nuovamente affiatati e sorridenti: un’immagine che ha contribuito a spegnere le polemiche e a restituire l’idea di una coppia ritrovata dopo un momento di inevitabile difficoltà.

D’altronde la storia tra Giorgio Pasotti e Claudia Tosoni dura ormai da diversi anni: i due si sono conosciuti nel 2017 e, nonostante la differenza d’età, hanno sempre dimostrato di avere una forte sintonia sia nella vita privata sia sul lavoro. Nel tempo hanno condiviso progetti professionali, passioni e una quotidianità lontana dai riflettori, scegliendo spesso la discrezione invece dell’esposizione mediatica.

Proprio questa loro riservatezza rende ogni aggiornamento sulla loro relazione particolarmente interessante per il pubblico. E se fino a poche settimane fa si parlava di nozze a rischio, oggi lo scenario appare completamente diverso: il matrimonio sembra nuovamente all’orizzonte e i fan non vedono l’ora di conoscere la data ufficiale e i dettagli della cerimonia.