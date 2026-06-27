Claudia Cardinale, venduti all’asta i gioielli della diva del cinema: la cifra da capogiro

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IPA Claudia Cardinale

Il fascino senza tempo di una delle dive più amate del grande schermo continua a incantare il mondo, lasciando un segno profondo anche nel settore del collezionismo di lusso. A pochi mesi dalla sua scomparsa, avvenuta nello scorso mese di settembre, la memoria di Claudia Cardinale è tornata a risplendere a Parigi, teatro di un evento straordinario che ha visto protagonisti i suoi preziosi personali. Una prestigiosa vendita all’asta ha infatti registrato un successo straordinario, superando ogni più rosea aspettativa della vigilia e raggiungendo una cifra da capogiro pari a ben 826.262 euro.

L’evento, curato nei minimi dettagli dalla celebre casa d’aste Christie’s, ha attirato l’attenzione di collezionisti e appassionati arrivati da ogni angolo del pianeta. Al centro dell’incanto c’era una raffinata selezione composta da venti gioielli unici, accuratamente scelti per l’occasione. Chiaramente non si trattava di semplici ornamenti, ma di veri e propri pezzi di storia del costume. Tra questi monili profondamente amati, custoditi e sfoggiati dall’attrice nel corso della sua gloriosa e lunghissima carriera cinematografica.

Claudia Cardinale, un successo oltre le aspettative nel nome della solidarietà

Il responso del martelletto del battitore ha sancito il trionfo totale dell’iniziativa. Christie’s ha infatti confermato che i lotti sono stati tutti venduti, polverizzando le stime iniziali e superando di gran lunga le valutazioni massime che erano state fatte dagli esperti prima dell’apertura delle offerte. Questo incredibile risultato economico, comunque, non rimarrà fine a se stesso. Come espresso esplicitamente nelle volontà legate all’evento, una parte consistente della somma totale raccolta sarà devoluta alla Fondazione Claudia Cardinale.

L’ente, istituito con amore dalla stessa diva insieme a sua figlia Claudia Squitieri, persegue una missione nobilissima e di grande impatto sociale. I proventi del posizionamento di questi splendidi gioielli serviranno a sostenere attivamente i giovani artisti del mondo audiovisivo contemporaneo, con un occhio di riguardo e un’attenzione speciale rivolta alle promesse femminili che cercano di farsi strada nel settore della regia, della sceneggiatura e delle arti visive.

Il mito eterno di una musa internazionale

L’eccezionale esito dell’asta parigina non fa che confermare la portata eterna del mito di Claudia Cardinale. Vera e propria leggenda del cinema italiano e internazionale, l’attrice ha saputo imporsi come musa ispiratrice per i registi più importanti e rivoluzionari del Novecento, tra cui spiccano giganti del calibro di Federico Fellini, Luchino Visconti, Sergio Leone e Henri Verneuil. Con una filmografia impressionante che conta oltre 150 pellicole girate tra l’Italia, la Francia e le colline dorate di Hollywood, è stata l’essenza stessa della bellezza e del talento.

Insieme a colleghe leggendarie come Sophia Loren e Gina Lollobrigida, Claudia Cardinale ha rappresentato l’età dell’oro della nostra cinematografia nel mondo. La sua scomparsa, avvenuta il 23 settembre a Nemours, alle porte di Parigi, dove aveva scelto di stabilirsi da moltissimi anni, ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del cinema. Oggi, attraverso lo splendore dei suoi diamanti e dei suoi ori, la sua luce torna a brillare, trasformandosi in un’opportunità concreta per le nuove generazioni di registi e artisti che sognano di seguire le sue orme. Proprio come lei avrebbe desiderato.