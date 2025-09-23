Morta Claudia Cardinale, la carriera unica dell’attrice

Una triste notizia ha scosso, il 23 settembre 2025 il mondo dello spettacolo italiano, visto che si è spenta una delle attrici più apprezzate: Claudia Cardinale

Il mondo dello spettacolo italiano piange una delle sue stelle più splendenti, visto che nella serata del 23 settembre 2025 è stata divulgata la notizia della morte di Claudia Cardinale, una delle attrici del Bel Paese più apprezzate di tutti i tempi. L’artista è scomparsa all’età di 87 anni, dopo una vita punteggiata da successi lavorativi e da diversi alti e bassi a livello personale.

Claudia Cardinale è morta, chi le era accanto

Se si pensa al mondo del cinema italiano non si può evitare di soffermarsi anche sulla carriera brillante di Claudia Cardinale, una delle attrici più apprezzate e talentuose dell’ultimo secolo. L’artista è morta il 23 settembre 2025, lasciando un grande vuoto in tutti i suoi ammiratori. A darne la notizia è stato l’agente, Afp, anche se ancora non sono noti i dettagli degli ultimi momenti della grande stella del cinema, a parte il fatto che si trovasse a Parigi nella sua casa, insieme ai suoi figli, Claudia Squitieri e Patrick Cristaldi, come riportato da Il Messaggero.

Claudia Cardinale era nota al grande pubblico per il suo ruolo da protagonista in opere d’arte del cinema italiano come il Gattopardo di Luchino Visconti, ma il suo fascino unico e la sua bellezza senza tempo sono state notate ben presto anche da Federico Fellini, che l’ha scelta per prendere parte a diverse pellicole da lui dirette.

