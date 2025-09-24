Claudia Cardinale, l’ultima apparizione e quelle toccanti parole per l’amico di sempre

Claudia Cardinale raccontò, senza saperlo, la sua ultima volta su set, nel 2023. Ma lei non ha mai smesso di lavorare: amava la vita e l'energia intorno a sé

Con Claudia Cardinale se ne è andata un’altra grande icona del cinema italiano. L’attrice è scomparsa il 23 settembre 2025, a 87 anni nella sua casa di Nemours, vicino a Parigi, circondata dai suoi cari. L’ultima volta che è apparsa su un set era il 2023, ma non aveva mai smesso di lavorare sostenendo con la Fondazione Claudia Cardinale, creata con sua figlia Claudia Squitieri, il percorso di artisti contemporanei. E poi c’è quella dichiarazione piena di dolore per la morte di Alain Delon, nell’agosto 2024, suo indimenticabile partener de Il Gattopardo.

Claudia Cardinale, l’ultima volta sul set

Claudia Cardinale, scomparsa il 23 settembre 2024, raccontò in un’intervista a 7, il magazine del Corriere della Sera, lo scorso gennaio, l’ultima volta in cui si è trovata su un set. Era il 2023. “Con la Fondazione Claudia Cardinale che ho fondato con mia figlia Claudia Squitieri. Abbiamo girato il cortometraggio Un Cardinale Donna di Manuel Maria Perrone. Era un ritratto poetico che mia figlia ha voluto fare di me. L’abbiamo girato nella nostra nuova casa a Nemours nel 2023. Il corto è stato presentato al MoMa di New York durante la retrospettiva di Cinecittà”.

Ma come ricordava in quella occasione, anche se non recitava sul set, in realtà continuava a lavorare grazie alla sua Fondazione e lo ha fatto fino alla fine. Raccontava Claudia: “Attraverso la Fondazione Claudia Cardinale sosteniamo il percorso di artisti contemporanei nel mondo audio visivo ma non solo. Accogliamo artisti in residenza, facciamo delle mostre, collaboriamo con altre strutture. Oggi è mia figlia, insieme con la sua collaboratrice Perrine Gamot, che dirige la Fondazione, io assisto con gioia al movimento che si crea intorno a me e al quale collaboro volentieri. Abbiamo fatto delle foto con l’artista Marie Losier, ho prestato la mia voce per i progetti di giovani talenti come Friedreih Andreoni e Benedetta Fioravanti…”.

Di sicuro le sue giornate erano molto intense, piene di vita e piene di cose da fare, anche perché aveva un ristorante da gestire, proprio lì nella sua villa alle porte di Parigi.

La Cardinale ha spiegato anche la sua scelta di vivere in Francia, anziché in Italia: “Chi lo sa… In fondo la mia prima lingua, e la mia prima cultura sono state quella francese, seppur attraverso la Tunisia. In Italia vivevo un po’ rinchiusa. Era difficile avere una vita normale. Fare la spesa, andare a passeggio. In Francia ho trovato un Paese amico in cui il rapporto con le persone pubbliche è un po’ più vivibile che in Italia. Almeno per me in quegli anni era così”.

Claudia Cardinale, le parole per Alain Delon

Nell’agosto 2024, Claudia Cardinale fu molto addolorata nell’apprendere la morte di Alain Delon con il quale aveva lavorato ne Il Gattopardo. Le chiesero di rilasciare una dichiarazione e lei rispose con parole davvero toccanti: “Mi chiedono parole, ma la tristezza è troppo intensa. Mi unisco al dolore dei suoi figli, dei suoi cari, dei suoi fan. Il ballo è finito. Tancredi è salito a ballare con le stelle. Per sempre tua Angelica”.

Angelica e Tancredi si sono ritrovati ora ed entrambi hanno conquistato l’immortalità.