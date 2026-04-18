Addio a Nathalie Baye, la musa di Truffaut è morta a 77 anni

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Nathalie Baye

Si è spenta a 77 anni l’attrice francese Nathalie Baye. Nella sua lunga carriera, la star aveva collaborato con François Truffaut in pellicole cult come Effetto Notte e L’uomo che amava le donne, collezionando numerosi riconoscimenti. Dal 1982 al 1986 fu al centro del gossip per la relazione tormentata con il cantante Johnny Hallyday, da cui ebbe la figlia Laura Smet. Nathalie, stando a quanto riferito dai familiari, era malata da tempo, ed è deceduta nella sua casa parigina.

(Articolo in aggiornamento)