Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Kaylee Hottle

Terribile lutto ad Hollywood: è morta a soli 18 l’attrice non udente Kaylee Hottle, nota per aver recitatito nel film Godzilla vs Kong. Le sarebbe stato fatale un incidente stradale, come precisato dal padre, Josh Hottle, in una diretta sui social.

Kaylee Hottle, la tragica morte dell’attrice

Si è spenta a soli 18 anni l’attrice non udente Kaylee Hottle, nota per aver interpretato il ruolo di Jia nei film della saga MonsterVerse Godzilla vs Kong e Godzilla x Kong: The new Empire. A riportare la notizia è stato il padre della giovane artista con una diretta su Facebook, in cui ha spiegato di “dover prendere un aereo che non avrebbe mai voluto prendere”.

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Josh Hottle ha raccontato in lingua dei segni di essere stato informato dalle autorità competenti che sua figlia era stata coinvolta in un tragico incidente stradale nel Maryland. Con una seconda telefonata, gli agenti gli avevano invece comunicato che il cuore della ragazza aveva smesso di battere prima di arrivare nell’ospedale più vicino. Moltissimi i commenti di sostegno all’uomo, che ha confermato il decesso anche al magazine TMZ.

Chi era Kaylee Hottle, l’attrice che parlava con i “mostri”

Nata nel 2007 ad Atlanta, in Georgia, Kaylee Hottle proveniva da una famiglia di non udenti, e lei stessa era sorda. Mosse i primi passi nel mondo dello spettacolo giovanissima, recitando in alcuni spot pubblicitari. La svolta arrivò quando fu scelta per vestire i panni di Jia nella saga MonsterVerse: il suo personaggio, che comunicava con il gorilla Kong attraverso la lingua dei segni americana, divenne ben presto un simbolo di inclusività.

Pochissime pellicole, infatti, avevano dato una rappresentazione così fedele della comunità dei non udenti negli Stati Uniti, e la performance convincente ed autentica in Godzilla x Kong: The new Empire valse a Kayle anche una candidatura ai Saturn Awards.

Sono due le pellicole in cui Kaylee ha vestito i panni di Jia: il già citato Godzilla x Kong: The new Empire e il precedente Godzilla vs Kong. Accanto a lei nel cast attori di spicco come Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson e John C. Reilly.

Kaylee Hottle e l’impegno per la comunità dei non udenti

Kaylee Hottle era nata in una famiglia di non udenti e parlava fluentemente la lingua dei segni americana. Il successo internazionale le aveva permesso di sensibilizzare molto gli spettatori sul tema: “Penso che alcune persone vedano l’ASL (Lingua dei segni americana) e la sordità come una barriera oppure come un dono, ma è semplicemente una lingua, e una persona sorda è semplicemente una persona sorda. Possiamo fare molte cose, semplicemente non possiamo sentire”, aveva spiegato in un’intervista a Cherry Picks.

In quanto al cinema, la giovanissima attrice aveva auspicato una maggior rappresentazione della sua comunità sul grande schermo: “Abbiamo bisogno di più attrici sorde e di più professionisti sordi nel settore cinematografico, perché le persone possano vederli e perché questa realtà venga normalizzata. C’è ancora molto da fare per garantire l’accessibilità all’ASL e alle persone sorde e per arrivare a una vera uguaglianza”.