Colin, Elizabeth, Chet e Truman: chi sono i figli di Tom Hanks

In 70 anni di vita e nonostante le difficoltà, Tom Hanks ha costruito una bella famiglia allargata che include quattro figli molto diversi tra loro

IPA Chi sono i figli di Tom Hanks

Dietro la straordinaria carriera di Tom Hanks, si nasconde una complessa storia familiare. Padre di quattro figli nati da due diversi matrimoni. I primi due, Colin ed Elizabeth, sono nati quando era giovanissimo e cercava faticosamente di farsi strada nel mondo del cinema (e, banalmente, pagare l’affitto), mentre gli ultimi due, Chet e Truman, sono cresciuti nella Hollywood dorata del successo. Ma conosciamoli uno per uno.

Colin Hanks

Classe 1977, Colin Hanks è nato dal primo matrimonio di Tom Hanks con l’attrice Samantha Lewes, scomparsa prematuramente nel 2002. Dal padre ha ereditato non solo una straordinaria somiglianza fisica, ma anche la passione per la recitazione.

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Colin ha mosso i primi passi nel mondo del cinema alla fine degli anni Novanta, riuscendo pian piano a scrollarsi di dosso l’etichetta di “figlio di” dimostrando di poter sostenere ruoli intensi e molto diversi tra loro. Lo ricordiamo per le sue interpretazioni in serie tv di grande successo come Roswell e nel kolossal King Kong, diretto da Peter Jackson.

La sua vera e propria consacrazione è arrivata, però, col ruolo del poliziotto Gus Grimly nella prima stagione di Fargo, interpretazione che gli è valsa una prestigiosa candidatura ai Golden Globe.

Ma il primogenito di Tom Hanks non si limita a recitare davanti alla macchina da presa e, oggi, è anche un affermato regista. Nel 2025 ha diretto l’apprezzatissimo documentario John Candy: I Like Me, co-prodotto insieme a Ryan Reynolds e presentato al Toronto International Film Festival.

Per quanto riguarda la vita privata, Colin Hanks è felicemente sposato con Samantha Bryant dal 2010, con la quale ha avuto due bambine, Olivia Jane e Charlotte.

Elizabeth Ann Hanks

Classe 1982 e nata sempre dal legame con Samantha Lewes, Elizabeth Ann Hanks (nota come E.A. Hanks) è l’unica figlia femmina dell’attore e ha scelto una strada lontana dai set cinematografici, preferendo la penna e la scrittura giornalistica, collaborando con alcune delle testate più prestigiose del mondo, tra cui The New York Times, The Guardian e Vanity Fair.

Quella di Elizabeth è una storia di profonda resilienza e di riscatto. Nel 2025 ha pubblicato un memoir, The 10: A Memoir of Family and the Open Road, affrontando con coraggio e onestà i dettagli di un’infanzia dolorosa e complessa, segnata dai gravi disturbi bipolari non diagnosticati della madre e da episodi di trascuratezza e violenza. Episodi che hanno portato Tom Hanks ad averne la custodia esclusiva, quando lei aveva 14 anni.

Trasferendosi a Los Angeles con il padre, la matrigna Rita Wilson e i fratellastri Chet e Truman ha finalmente trovato la serenità che le era sempre mancata.

Chet Hanks

Classe 1990, Chester “Chet” Marlon Hanks (questo il suo nome per esteso) è il primo figlio nato dalle seconde nozze di Tom Hanks con l’attrice e produttrice Rita Wilson.

Tra tutti i fratelli, Chet Hanks rappresenta l’anima più tormentata e chiacchierata della famiglia, spesso finita al centro delle cronache rosa. È un musicista rap, noto anche con gli pseudonimi Chet Hanx e Chet Haze, e ha recitato in diverse serie tv di successo come Empire, Shameless e Your Honor, apparendo anche nella serie Running Point.

Da giovane ha affrontato una complessa battaglia contro le dipendenze, che ha spinto i genitori a fargli frequentare programmi terapeutici per adolescenti difficili.

Truman Theodore Hanks

Classe 1995, Truman Theodore Hanks è l’ultimo arrivato nel grande clan degli Hanks. Molto diverso dal fratello Chet, Truman è un uomo riservato e lontano dai riflettori, che esprime la sua passione per il cinema dietro la macchina da presa.

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Lavora con successo come assistente e operatore nel reparto tecnico e fotografico e nel suo curriculum figurano già collaborazioni in film di successo come West Side Story di Steven Spielberg, Asteroid City di Wes Anderson e il cinecomic Marvel Black Widow con protagonista Scarlett Johansson.

Nonostante non ami apparire, ha fatto un’eccezione debuttando come attore nel film Non così vicino (titolo originale A Man Called Otto), scelto dal regista Marc Forster per interpretare il personaggio di suo padre Tom Hanks da giovane, data la loro incredibile somiglianza fisica.