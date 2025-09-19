Michelle e Barack Obama a Portofino sullo yacht milionario di Steven Spielberg

Web Content Creator e Internet addicted che ama la complessità del reale. La passione più grande? Sciogliere matasse con occhio critico e ironia.

IPA Barack e Michelle Obama

Che estate sarebbe senza il nostro occhio indagatore fisso sugli yacht in mezzo al mare? Anche adesso che il periodo estivo più intenso si può dichiarare concluso, sulla penisola italiana continua a brillare il sole. Il caldo chiama mare, e sembrano saperlo bene anche Barack e Michelle Obama. I due coniugi di politici statunitensi ha programmato un weekend di relax proprio in Italia, più precisamente a Portofino, in Liguria, meta ambitissima e famosa per le sue bellezze. Ad ospitarli il regista statunitense Steven Spielberg sul suo nuovo e costosissimo yacht.

Barack e Michelle in Italia: i dettagli

Michelle Obama e il marito Barack sono arrivati in Italia. La first lady con un volo privato la mattina del 19 settembre. Una volta atterrata si è trasferita in Riviera e poi a bordo di un’imbarcazione al largo del borgo. A Portofino, per ragioni di sicurezza è stata istituita una “no fly zone” proprio in corrispondenza dell’atterraggio dei rispettivi aerei. I loro spostamenti chiaramente sono super top secret, ma siamo sicure che visiteranno luoghi incantevoli a bordo dello yacht del regista statunitense Steven Spielberg.

Il regista non è affatto un novellino quando si parla di girare l’Italia. È noto che abbia una passione per la nostra penisola e che spesso ami visitarla nei mesi meno affollati, ma ancora caldi, come settembre e ottobre. Ama farlo soprattutto sul suo amato yacht, il Seven Seas, un’imbarcazione di circa 109 metri, costruito nel 2022 e valutato circa 250 milioni di dollari.

Sebbene l’Italia sia una delle mete più amate e gettonate nelle estati Vip, sembra che per Barack Obama sia la prima volta in vacanza a Portofino. Michelle invece, due anni fa, era stata ospite nel borgo ligure, senza il marito, proprio sul mega yacht di Steven Spielberg, dove era stata fotografata in compagnia dell’attore Tom Hanks e della moglie Rita Wilson.

L’Italia tanto amata dalle star

L’Italia continua a esercitare un fascino irresistibile sulle star internazionali, che anche quest’anno hanno scelto le sue coste, le sue città d’arte e i suoi panorami per trascorrere le vacanze estive. Per esempio Dua Lipa quest’anno ha visitato prima a Napoli e in Costiera Amalfitana con il fidanzato Callum Turner, e poi la Sicilia per una vacanza palermitana.

Difficile dimenticare anche i giorni di Kim Kardashian sulla laguna di Venezia, che hanno attirato l’attenzione di fotografi e fan. Insomma. Quello dell’Italia è un fascino che viene ricercato non solo dai tantissimi turisti che vi fanno visita ogni anno, ma anche da star internazionale che la scelgono per il suo stile caratteristico, che sia per i vicoli affollati delle città storiche o a bordo di splendide imbarcazioni.