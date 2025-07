“That’s amore”: vacanze italiane delle star

IPA Dua Lipa: week end tra Napoli e la costiera Amalfitana

Ogni anno, con l’arrivo dell’estate, l’Italia è presa d’assalto da milioni di turisti da tutto il mondo. Con le sue città d’arte, le spiagge e località meravigliose, i paesaggi unici, dalle Alpi alle isole, il Belpaese accontenta tutti e si conferma tra i più belli in assoluto. Tra i vari turisti, anche tantissime star lo scelgono per trascorrere le loro vacanze. O a bordo di lussuosi yatch, tra la costiera Amalfitana e la Sardegna, di solito le località più battute, o in casali immersi nel verde, soprattutto in Toscana e Umbria, che spesso diventano le seconde case per la vita. Come nel caso di Harry Styles, Gwyneth Paltrow, in passato George Clooney. Per non parlare di Sting e William Defoe che vivono stabilmente in Italia da anni,

Anche quest’anno non ha fatto eccezione: dal clan Kardashian -Jenner arrivato in toto per le nozze Bezos-Sanchez, a Dua Lipa, innamorata di Napoli e della costiera Amalfitana; e poi Lindsay Lohan avvistata a Capri a Sarah Michelle Gellar, persa nel mare della Sardegna. Fino ad Al Pacino, prima star hollywoodiana ad essere stata ricevuta dal nuovo Papa. Vediamoli tutti:

Dua Lipa, “Italian weekend”

Sarah Michelle Gellar: “Out of Office (in Sardegna)

Kim Kardashian: “Ciao Italia”

Lindsay Lohan: “Momenti indimenticabili in Italia”

Stanley Tucci perso nel verde dell’Abruzzo

Al Pacino: prima star dal Papa (e cene romantiche)