Dua Lipa incanta con l’abito drappeggiato: bellissima in bianco

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Ufficio stampa Versace Dua Lipa bellissima in bianco: l'abito Versace

Dua Lipa torna a far parlare di sé, questa volta per un look che unisce eleganza e tendenza in modo impeccabile. La cantante è stata avvistata con un abito bianco che non passa inosservato, confermando ancora una volta il suo ruolo di icona di stile nel trasformare anche la semplicità in qualcosa di memorabile.

Un’estetica pulita, luminosa, in cui il bianco diventa protagonista assoluto per un look che si inserisce perfettamente nel trend bridalcore ma con un twist decisamente contemporaneo.

Dua Lipa, l’abito bianco drappeggiato

Il vero protagonista del look che Dua Lipa ha sfoggiato a New York per un evento Nespresso è l’abito firmato Versace, parte della collezione Spring/Summer 2026. Si tratta di un midi strapless in envers-satin dalla finitura lucida, costruito per scolpire il corpo con una silhouette aderente e una struttura interna a corsetto che definisce il punto vita.

A fare la differenza è soprattutto il lavoro sul drappeggio: l’abito è completamente arricciato, con un effetto leggermente “crinkled” che percorre tutta la superficie. Una texture studiata nei minimi dettagli, che aggiunge profondità e movimento, mantenendo il look essenziale ma estremamente ricercato.

Il riferimento al bridalcore è evidente, ma viene reinterpretato in chiave contemporanea: meno romantico, più strutturato, quasi architettonico.

Il prezzo dell’abito? Circa 7.900 dollari, confermandosi come un capo di lusso che punta tutto su costruzione sartoriale e materiali premium.

Ufficio stampa Versace

A completare il tutto, un beauty look essenziale e luminoso, perfettamente in linea con l’estetica del look: capelli sciolti, base glow, incarnato uniforme, focus sulla pelle e make-up ridotto al minimo, con labbra naturali e sguardo appena definito.

Per quanto riguarda i gioielli, invece, Dua Lipa ha scelto Bvlgari: protagonista una collana con diamanti, accompagnata da anelli coordinati, che aggiungono luce e carattere senza spezzare l’equilibrio minimal del look.

Dua Lipa, icona di stile e pronta alle nozze

Dua Lipa non è nuova a momenti di moda ben costruiti, ma negli ultimi tempi ogni sua uscita sembra ancora più calibrata. Non solo sul palco o nei red carpet: anche nelle apparizioni più quotidiane la cantante riesce a dettare il tono mescolando capi statement e dettagli più essenziali.

Il punto è proprio questo: la cantante non segue semplicemente le tendenze, le attraversa a modo suo. Alterna look più audaci a scelte pulite come questa, giocando con silhouette strutturate e styling sempre molto preciso.

Negli ultimi tempi, poi, l’attenzione su di lei è cresciuta anche per la sfera personale. Dopo aver ufficializzato le nozze con Callum Turner, che secondo le indiscrezioni dovrebbero avvenire proprio in Italia, ogni sua apparizione viene letta anche attraverso questa nuova fase.

A questo si aggiunge anche il debutto nel mondo del cinema: Dua Lipa entrerà infatti nel cast di Peaked, ampliando ulteriormente il suo percorso tra musica, moda e ora anche recitazione. E forse è anche per questo che look come questo funzionano così bene: perché non sembrano costruiti solo per stupire, ma per raccontare un momento preciso, coerente con l’evoluzione della sua immagine pubblica e personale, sempre più definita.