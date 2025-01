Basta un attimo di disattenzione e il danno è fatto: come rimuovere le macchie di benzina dai vestiti? Il discorso è ben più ampio: purtroppo può capitare di rovinare abiti e tessuti a causa di una macchia, soprattutto se non si interviene in modo tempestivo. Tra l’altro le macchie di benzina sui vestiti sono molto comuni, sia nei benzinai sia in chi magari sta riempiendo il serbatoio della propria auto. La fretta in questo caso è una cattiva consigliera: vediamo quali sono i trucchi per rimuovere il carburante sui pantaloni o su una maglietta e come comportarsi anche nell’immediato per evitare che la macchia si fissi.

Si possono togliere le macchie di benzina dai vestiti?

Prima di tutto tiriamo un sospiro di sollievo: sì, si possono rimuovere le macchie di benzina dai vestiti, ma dobbiamo agire tempestivamente, altrimenti l’alone potrebbe rimanere per sempre sulla nostra maglietta preferita. Generalmente facciamo un errore, e forse a qualcuna di noi è già successo: tendiamo a sottovalutare la benzina, perché la macchia in sé non è unta né ci appare così aggressiva da rimuovere, come magari può essere il cioccolato o ancora il caffè, oppure inchiostro e sangue. In realtà sia la benzina quanto il gasolio macchiano inevitabilmente.

Il lavaggio diretto tuttavia non è la soluzione migliore: quante di noi magari hanno dovuto rinunciare ai propri jeans preferiti perché li abbiamo lavati senza occuparci prima della macchia, e quindi lo sporco è penetrato nel tessuto ed è impossibile da togliere? Ecco, anche con la benzina non dobbiamo fare assolutamente questo errore, ma dobbiamo anzi occuparci di alcuni step preliminari, così da evitare che la macchia possa danneggiare per sempre l’abbigliamento.

Come togliere le macchie di benzina dai vestiti: tutti gli step

Con i giusti passaggi, possiamo dire addio alla macchia di benzina dai nostri vestiti preferiti: ricordiamo che la regola principale, e vale un po’ per tutte le macchie, è di agire tempestivamente, perché più tempo passa e più la macchia si asciuga. Il trattamento iniziale è facilissimo: consigliamo di tenere sempre un panno assorbente o della carta da cucina nella propria auto per intervenire nell’immediato, perché ci occorrono in questo caso per rimuovere l’eccesso di benzina. Un piccolo consiglio: non dobbiamo assolutamente strofinare, altrimenti allargheremo ancor di più la macchia.

Cosa ci occorre?

Che cosa ci occorre per rimuovere le macchie di benzina dai vestiti? A meno che non abbiamo portato in auto tutto il necessario, dovremmo fare un salto a casa per rimuoverle: indossiamo anche appositi guanti e mascherina, in modo tale da evitare il contatto diretto con la benzina e proteggere la pelle e il naso dall’odore.

Dopo aver tamponato la macchia con un panno assorbente, lo step successivo è considerare la tipologia di tessuto: non tutti infatti vengono lavati allo stesso modo e alcune sostanze potrebbero rovinare ulteriormente il capo d’abbigliamento. Con un esito fatale: dobbiamo rinunciare al nostro vestito!

Come anticipato, non possiamo usare semplicemente dell’acqua per rimuovere direttamente la macchia di benzina, ma dobbiamo usare determinate sostanze. Prima di parlarvi dei prodotti specifici, ci concentreremo sui rimedi della nonna. Per esempio, se la nostra maglietta è in modal, possiamo usare aceto bianco e acqua: non ci resta che preparare una bacinella con gli ingredienti e immergere il tessuto. Il medesimo procedimento si applica anche al cotone e al lino, ovvero possiamo provare a rimuovere la macchia immergendo il capo in acqua acetosa.

I trucchi facili e veloci per togliere le macchie di benzina

Spesso facciamo l’errore di credere che il nostro vestito sia rovinato per sempre, ma non è affatto così: anzi, ci sono ben due trucchi che possiamo provare. Il primo è a base di bicarbonato e aceto bianco, mentre il secondo con limone e sale grosso. Stiamo parlando di rimedi casalinghi, i classici rimedi della nonna che tornano sempre utili e che spesso si rivelano salvifici.

Non dobbiamo fare altro che preparare una bacinella con acqua e aggiungere due cucchiai di bicarbonato e un bicchiere di aceto bianco. Immergiamo il nostro vestito e successivamente aspettiamo qualche ora (possiamo anche attendere per tutta la notte, non si rovinerà). In base al tessuto, possiamo propendere per il secondo trucchetto: dobbiamo però prima assicurarci che tolleri l’acqua calda. Allo stesso modo del trucco precedente, prepariamo una bacinella con acqua calda, sale grosso e limone: al termine del trattamento la macchia dovrebbe essere andata via.

Possiamo provare ad applicare sulla macchia di benzina del sapone di Marsiglia, strofinando delicatamente con le dita (ecco perché abbiamo suggerito di usare i guanti durante tutto il procedimento) e lasciando infine agire per 10 minuti circa. L’alternativa è quella di usare del sapone in pezzi e poi lavare il capo di abbigliamento in acqua calda. Consigliamo sempre, prima di procedere, di verificare il tessuto. Sembra che anche il borotalco sia una sostanza da non sottovalutare, ideale per sconfiggere macchie del genere: cospargiamolo sull’area incriminata e lasciamolo agire per qualche minuto. Dopodiché spazzoliamo il tessuto e procediamo con un lavaggio in lavatrice.

Prodotti specifici per rimuovere le macchie di benzina dai vestiti

Ci sono dei prodotti specifici in commercio che ci aiutano a contrastare le macchie di benzina: parliamo di prodotti che spesso presentano delle miscele con un elevato potere sgrassante e smacchiante e che si possono usare su tessuti differenti. Soprattutto se veniamo spesso a contatto con la benzina e temiamo di rovinare il nostro vestito preferito, allora è bene avere nell’auto un prodotto per rimuovere le macchie di benzina, con una formula studiata e di alta qualità, da usare all’occorrenza con un semplice panno.

Bastano semplicemente poche gocce da versare sulla macchia e lasciare evaporare. Naturalmente il procedimento può cambiare in base al prodotto che scegliamo: in questo caso consigliamo di leggere sempre le istruzioni riportate sulla confezione. Ricordiamo che esistono anche spray e smacchiatori mirati contro lo sporco, il grasso e l’unto. I trucchi, come avete visto, sono tanti: basta avere un pizzico di pazienza per provare il rimedio migliore in base al tessuto ed eliminare per sempre la macchia, evitando ulteriori spese.

