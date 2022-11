Come togliere le macchie di inchiostro

Fonte: 123RF Come eliminare le macchie di inchiostro

L’inchiostro è una delle soluzioni coloranti più diffuse, dalle penne utilizzate dai bambini a scuola al toner della stampante che, spesso, macchia mobili o indumenti se utilizzato senza cautela. Ma come rimuovere le macchie di inchiostro da capi d’abbigliamento bianchi o colorati, jeans, tessuti e oggetti di utilizzo comune? Apparentemente questa macchia nera sembra complicata da eliminare ma, se si agisce con tempestività attraverso il ricorso a comodi e pratici rimedi casalinghi, il gioco è fatto. Scopriamo nel dettaglio quali sono le soluzioni migliori.

Borotalco, alcool e non solo: come rimuovere le macchie d’inchiostro

Le macchie di inchiostro sono l’incubo di ogni mamma: fra i giochi e la scuola, i bambini spesso adorano tenere in mano penne e il rischio di macchiarsi è dietro l’angolo. L’inchiostro è una soluzione colorante altamente diffusa nel mondo della cancelleria, dalle penne biro al classico toner per la stampante, pertanto è facile macchiarsi di nero nelle nostre attività quotidiane. Le tipologie di macchie sono numerose, dalle macchie di sugo a quelle del caffè, ma per rimuovere quelle d’inchiostro vi sono alcuni specifici metodi casalinghi che possono esserci utili.

Il primo consiglio è sempre quello di agire con tempestività: meglio rimuovere la macchia quando è ancora fresca prima che si dilati e si asciughi. Se la macchia è fresca si può utilizzare il borotalco, essendo una sostanza utilissima per seccare lo sporco: una volta applicato il borotalco, basterà usare uno spazzolino per eliminare l’alone. Un altro rimedio è l’alcool: imbevete un batuffolo di cotone e passatelo sulla macchia, infine sciacquate.

Se a sporcarsi è un capo d’abbigliamento, bisogna distinguere le operazioni di rimozione della macchia in base al colore del capo stesso. Se agiamo su vestiti bianchi, basta metterli a bagno con acqua bollente o latte oppure riempire una bacinella con candeggina a base di ossigeno e lasciare il capo in ammollo. Sui capi colorati è invece possibile applicare acqua e aceto.

Macchie d’inchiostro sui tessuti: rimedi naturali e chimici

Per rimuovere le macchie di inchiostro dai tessuti esistono numerosi rimedi fai da te, come l’immersione del tessuto nel latte freddo: una soluzione ottima per dire addio allo sporco. Lasciate agire per mezz’ora, poi lavate per bene e mettete in lavatrice. Un’altra combinazione vincente è il succo di limone con il sale. Versate qualche goccia del succo sull’alone, poi aggiungete il sale: entrambi contribuiranno ad attirare le particelle intrappolate tra le fibre del tessuto, portandole in superficie per poi essere eliminate.

Esistono poi prodotti chimici, come l’ammoniaca, l’acido ossalico, l’acqua ossigenata o la candeggina: ricordatevi però che quest’ultima, se da un lato può essere facilmente rimossa su determinati tessuti, dall’altro non può essere utilizzata per la lana e la seta. Queste ultime sono valide alternative in assenza dei giusti ingredienti per realizzare i rimedi casalinghi: occhio però a risciacquare per bene i capi, una volta lavati, per evitare che i residui della soluzione utilizzata irritino la pelle o rovinino il tessuto.

Macchie d’inchiostro su pelle e jeans: come eliminarle

Tra i tessuti che rischiano di rovinarsi per l’azione dell’inchiostro c’è sicuramente la pelle. Dai divani nel salotto di casa alle nostre amate giacche autunnali, i rivestimenti in pelle possono rovinarsi con l’inchiostro. Esistono però diversi metodi per rimuovere tali macchie dalla pelle. Si può imbevere un panno pulito con un po’ di alcool, strofinando delicatamente sino a far scomparire l’alone. Accertiamoci ovviamente che la tipologia di alcool utilizzata non sia dannosa per la pelle trattata.

Un’alternativa è una soluzione di aceto di vino bianco, detersivo per piatti e acqua: il giusto dosaggio di queste tre componenti è un ottimo deterrente contro l’espansione e la penetrazione dell’inchiostro nella pelle. Infine, un rimedio casalingo sempre vincente è la combinazione acqua e sapone: basta passare una spugnetta per piatti sulla zona del tessuto interessata dalla macchia, per poi sciacquare con acqua tiepida e asciugare con un panno pulito.

Oltre alla pelle, un altro tessuto suscettibile all’azione incontrastata dell’inchiostro è il jeans. Le macchie d’inchiostro sui jeans sono piuttosto ricorrenti se quotidianamente utilizziamo penne a scuola o a lavoro, ma si possono facilmente rimuovere attraverso un doppio vantaggioso trucco: l’alcool o la più comune lacca per capelli. Se disponi di alcool in casa, basta imbevere una pezza e tamponare la macchia sfregando fino alla sua totale scomparsa. Con la lacca, invece, basta spruzzarla abbondantemente sulla macchia, lasciar agire per 5 minuti e successivamente strofinare.

Come togliere le macchie di inchiostro dagli oggetti

Tuttavia le macchie d’inchiostro non interessano soltanto i nostri affezionati vestiti, le pelli e i tessuti di ogni tipo. A sporcarsi sono anche oggetti di utilizzo comune, di cui quotidianamente ci circondiamo e che, se non adeguatamente trattati, rischiano di subire l’effetto incontrastato dell’inchiostro. Ma nessun problema: anche in questo caso, infatti, le superfici si possono facilmente smacchiare. Se per esempio l’alone si trova sul legno, basta pulire la superficie servendosi di un panno imbevuto con aceto bianco, per poi strofinare e sciacquare.

Se invece l’inchiostro è caduto su tappeti o pavimenti, l’alleato più prezioso è la più comune farina che utilizziamo in cucina. Nel caso del tappeto, versate la farina nella zona colpita per assorbire lo sporco e, a seguire, aggiungete un po’ di succo di limone, infine lavate con abbondante acqua. Per il pavimento, invece, affidatevi all’acido cloridrico da passare con uno straccio bagnato e rendere come nuove le piastrelle di casa.

I consigli per evitare e contrastare le macchie d’inchiostro

Appresi questi pratici consigli casalinghi, ricordiamoci che l’inchiostro è una sostanza colorante potenzialmente dannosa per tutti i tessuti. Non solo per la sua consistenza pastosa, fluida ed oleosa, ma anche per i suoi colori accesi dovuti alle sospensioni in pigmento, che rischiano di lasciare aloni indelebili sui vestiti o sugli oggetti. Il consiglio più importante è sempre quello di agire con tempestività sulla macchia di inchiostro fresca, evitando dunque che si secchi fino a diffondersi e penetrare in profondità.

I rimedi ci sono, sono numerosi e soprattutto utili in qualsiasi occasione: quando i nostri bimbi fanno i compiti, quando scriviamo o firmiamo documenti in ufficio, quando cambiamo il toner di una stampante. L’inchiostro rientra in numerose attività quotidiane: oltre a prestare maggior attenzione durante il suo utilizzo, cerchiamo di contrastare le macchie con gli infallibili trucchi appena analizzati.