Fonte: iStock Come rimuovere le macchie di inchiostro dalla pelle

Le macchie di inchiostro sono tra le più ostinate da rimuovere, soprattutto se vanno a sporcare tessuti particolarmente delicati. E chi ha in casa dei bambini sa perfettamente che divani e sedie in pelle sono a rischio: bastano pochi istanti di distrazione e la macchia è servita. Come risolvere il problema? Scopriamo alcuni stratagemmi utili per eliminare l’inchiostro dalla pelle senza troppa fatica.

Macchie di inchiostro sulla pelle, cosa non fare

Ai bambini piace molto disegnare, e le penne nelle loro mani si trasformano in armi micidiali per tessuti, arredi e (nei casi peggiori) persino per i muri. Le macchie di inchiostro sono poi molto difficili da rimuovere, soprattutto se lasciate seccare. Per questo motivo, sarebbe meglio proteggere il più possibile la pelle dei divani e delle sedie: il rischio è quello di non riuscire più a togliere l’alone. Copridivani e coprisedie elasticizzati, che rivestono interamente le sedute, possono rivelarsi validissimi aiuti per evitare spiacevoli macchie – oltre che dei veri e propri alleati per far durare più a lungo la pelle.

Purtroppo, a volte anche tutte le accortezze non bastano per evitare di sporcare il divano o le sedie in pelle. In questo caso, non resta che armarsi di pazienza e cercare di eliminare le macchie senza lasciare alcuna traccia. La prima cosa da non fare assolutamente è sfregare l’area che si è sporcata, anche se l’inchiostro è ancora fresco: rischiate di peggiorare la situazione e di creare un danno irrimediabile. Inoltre, è meglio evitare di utilizzare prodotti come lacca, solvente o latte: sebbene siano utili in altri frangenti, possono rovinare la pelle in maniera permanente. Vediamo invece quali sono i consigli più efficaci per riuscire a rimuovere la macchia di inchiostro dalla pelle in maniera facile e veloce.

Come rimuovere le macchie di inchiostro dalla pelle

La pelle è un materiale generalmente piuttosto semplice da pulire, ma alcuni tipi di macchie sono particolarmente ostinate e c’è bisogno di qualche accortezza in più. Quelle di inchiostro possono essere difficili da rimuovere, soprattutto se non si interviene subito. Per fortuna, alcuni rimedi naturali si rivelano molto utili ed efficaci anche nei casi “impossibili”: bastano pochi ingredienti che tutti abbiamo in casa per dire addio alle spiacevoli macchie di inchiostro.

Prima di passare alle soluzioni fai da te, è bene fare una distinzione: queste ultime sono infatti efficaci nel caso di pelle trattata in maniera tale da essere idrorepellente. Per verificarlo, versate un po’ d’acqua in un angolo nascosto del divano o della sedia, e controllate se viene assorbita o meno. Nel primo caso, rimuovere le macchie di inchiostro potrebbe essere troppo difficile e richiedere l’intervento di un professionista. Altrimenti, procedete con questi rimedi naturali che garantiscono un ottimo risultato.

Carta assorbente e gomma

Se il danno si è appena verificato e l’inchiostro è ancora fresco, non perdete tempo: agire in fretta è il modo migliore per rimuovere completamente la macchia senza troppe difficoltà. Prendete un po’ di carta assorbente e tamponate la pelle in maniera delicata senza strofinare, così da eliminare l’eccesso di inchiostro. Quindi muovete la carta dall’esterno della macchia verso il centro, per raccogliere anche i più piccoli residui di sporco. Se la macchia non è ancora scomparsa del tutto, aiutatevi con una semplice gomma per cancellare – meglio ancora se utilizzate la gomma pane o, in alternativa, la gomma magica.

Sapone di Marsiglia

Nel caso in cui invece la macchia è ormai secca e l’inchiostro è penetrato in profondità, dovrete agire in maniera più “aggressiva”. Non utilizzate sgrassatori o altri prodotti che potrebbero rovinare la pelle: provate prima alcuni semplici rimedi naturali. Quello più adatto in caso di macchie piccole e leggere è il classico sapone di Marsiglia, che si rivela un valido alleato nelle pulizie domestiche per le sue proprietà detergenti e sgrassanti. Se non lo avete a disposizione, potete sostituirlo con qualche goccia di sapone per i piatti.

Sciogliete alcune scaglie di sapone di Marsiglia (o alcune gocce di detersivo liquido per i piatti) in mezzo bicchiere di acqua calda, mescolando bene fino ad avere una schiuma morbida e abbondante. Prendete un panno in microfibra e immergetelo nella soluzione di acqua e sapone, quindi pulite la macchia strofinando con delicatezza, senza premere eccessivamente. Ora non vi resta che asciugare la pelle con un panno pulito, ed eventualmente ripetere l’operazione nel caso in cui vi siano rimaste tracce di inchiostro.

Alcool

Se la macchia di inchiostro sulla pelle è secca e di dimensioni abbastanza importanti, occorre adottare altri rimedi. L’alcool è un’ottima soluzione, spesso efficace anche sulle macchie più ostinate. Per prima cosa utilizzate un fazzoletto per tamponare l’inchiostro, senza strofinare ed evitando che il liquido penetri ancora di più. A questo punto imbevete un panno pulito con un po’ di alcool (scegliete quello al 90% o quello al 70%).

Un consiglio: prima di usare l’alcool assicuratevi che non rovini la pelle, quindi provatene qualche goccia in una piccola zona nascosta e, se dopo qualche minuto non notate la comparsa di macchie o di scolorimenti, procedete. Passate il panno bagnato con l’alcool sulla macchia di inchiostro, strofinando delicatamente sino a far sparire l’alone. Infine reidratate la pelle utilizzando un prodotto emolliente che farà sì che non si screpoli o rovini.

Aceto

Un rimedio alternativo all’alcool è l’aceto, anch’esso da utilizzare solo dopo aver fatto una piccola prova sulla pelle. La sua naturale acidità si rivela infatti molto utile per rimuovere anche le macchie più difficili. Prendete una ciotola d’acqua tiepida e aggiungete due cucchiaini di aceto di vino bianco e un cucchiaino di detersivo per piatti. Mescolate bene, poi versate la soluzione in uno spruzzino per agire con maggior comodità. Agitate e spruzzate un po’ del prodotto ottenuto sull’area da trattare, lasciando poi agire per almeno 10 minuti.

Trascorso questo periodo, prendete un panno morbido e inumiditelo con dell’acqua, quindi strofinatelo delicatamente sulla macchia sino a rimuovere ogni traccia di inchiostro. A questo punto non vi resta che asciugare la pelle con un panno pulito. Se notate ancora l’alone, ripetete il trattamento. Seguendo questi pochi consigli, potrete dire addio alle macchie di inchiostro sulla pelle in maniera facilissima.