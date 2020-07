Chi è Angelo Trementozzi, l’ex marito di Alessandra Celentano

editato in: da

Angelo Trementozzi è l’ex marito della coreografa Alessandra Celentano, nipote del Molleggiato e storica docente della scuola di Amici. Originario di Roma, Trementozzi è più giovane di qualche anno rispetto alla ex ballerina.

La coppia, comparsa recentemente in una foto pubblicata da Alessandra Celentano sul suo profilo Instagram, era convolata a nozze nel 2006. Al 2012 risale invece la separazione, voluta, secondo quanto riportato ai tempi dal settimanale Visto, a una decisione di Trementozzi.

Tornando a lui, ricordiamo che ha ottenuto una laurea in Business & Economics all’Università di Roma nel 1997. Il conseguimento del titolo gli ha aperto le porte di una carriera di grande successo: dalla fine degli anni ’90 ad oggi, Angelo Trementozzi ha ricoperto diversi incarichi in aziende di spicco.

Degna di nota è altresì l’esperienza come docente presso la European University of Rome, che lo ha visto salire in cattedra per insegnare materie come Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari.

Dal 2008, l’ex marito della celebre coreografa lavora nello studio di famiglia, che fornisce servizi che vanno dalla contabilità e bilancio, al diritto tributario, fino a quello civile e commerciale e alla gestione delle successioni ereditarie.

Nel tempo libero, Angelo Trementozzi si dedica con grande impegno al karate: l’ex consorte di Alessandra Celentano – che è anche commercialista e revisore contabile – è presidente di una prestigiosa associazione sportiva dilettantistica.

Per quanto riguarda la sua presenza sui social, è il caso di citare il profilo Instagram. Su questo ‘palcoscenico web’, Trementozzi è seguito da poco più di 100 persone e, oggi come oggi, ha pubblicato pochissimi post e solamente una sua foto (che è stata commentata da Rosita Celentano, figlia del Molleggiato e cugina di Alessandra).

Classe 1971 – la coreografa è invece nata nel 1966 – ha mantenuto con la ex degli ottimi rapporti anche dopo la fine del rapporto coniugale. A confermarlo ci ha pensato la Celentano stessa nel corso di un’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo nel maggio 2016. In questa occasione, la coreografa dichiarò di essere single, di stare bene da sola, definì “bellissimo” il suo matrimonio e, riferendosi a Trementozzi, parlò di una persona che non perderà mai.