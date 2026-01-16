Alessandra Celentano commuove col suo ultimo messaggio: “Tristezza e sofferenza”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Ufficio Stampa Fascino Alessandra Celentano

Sono giorni difficili per Alessandra Celentano, abituata a mostrarsi pubblicamente in maniera decisa, forte, a tratti aggressiva. La popolare Professoressa di Amici sta facendo i conti con una grave perdita che ha scosso la sua quotidianità. E l’ultimo messaggio condiviso sui social non ha lasciato indifferente il suo pubblico, che si è stretto attorno all’ex ballerina per infondere coraggio e supporto.

Alessandra Celentano, è morta l’amata Nicotina

Ci sono dolori che non hanno bisogno di spiegazioni, perché parlano una lingua universale. Soprattutto quando si parla della perdita di una persona o un amico a quattrozampe a noi cari.

Alessandra Celentano lo ha dimostrato con poche parole, affidate ai social, per salutare Nicotina, la sua cagnolina, compagna di vita e presenza costante lontano dai riflettori.

“È mancata la mia piccola Nicotina, compagna di vita, un amore grande, vero e puro“, ha scritto l’insegnante di danza, lasciando emergere tutta la fragilità di un legame che va oltre il tempo e lo spazio. “Sarà sempre con me, anche se in realtà non ce l’ho più accanto. Tanta tristezza e sofferenza. Amore mio grande”.

Un messaggio semplice, senza filtri, che ha immediatamente toccato il cuore di chi lo ha letto. Perché chi ha amato un animale sa che non si tratta solo di una perdita, ma della fine di una quotidianità fatta di gesti silenziosi, sguardi fedeli e affetto incondizionato.

Il web ha risposto con un abbraccio collettivo. Centinaia di commenti, parole di conforto e messaggi di vicinanza hanno accompagnato il lutto della 59enne, trasformando la sofferenza privata in una condivisione empatica.

La perdita di un animale domestico può provocare un dolore intenso, pari o addirittura superiore a quello sperimentato per la morte di una persona cara. A sostenerlo è anche uno studio della Maynooth University di Kildare, in Irlanda.

E prima di Alessandra Celentano altri personaggi famosi, sia italiani che internazionali, hanno condiviso pubblicamente il dolore per la perdita dei loro amici canini e felini.

Nancy Brilli, ad esempio, ha dovuto recentemente affrontare la perdita della sua amata Margot mentre era in gara a Ballando con le Stelle. Davanti alle telecamere l’attrice non ha nascosto la propria angoscia. Un lutto che ha lasciato un vuoto profondo, come sta accadendo ora alla nipote di Adriano Celentano.

Alessandra Celentano, la vita privata con Nicotina

Nicotina è stata nell’ultimo decennio e oltre una presenza molto importante nella vita di Alessandra Celentano. “Ci pensa lei a coccolarmi”, ha detto una volta l’artista, rimarcando il grande affetto che fin da subito l’ha legata alla cagnolina. Un sostegno importante in una vita vissuta da single.

Dopo la fine del matrimonio con Angelo Trementozzi, la Celentano non ha avuto più altre storie d’amore. Qualche tempo fa ha addirittura dichiarato di essere casta da ben quattordici anni.

“Sono casta da 14 anni, sono sempre stata un po’ difficile, quelli più giovani di me non li guardo, quelli più vecchi di me non li guardo, quelli della mia età mi sembrano un po’ passatelli, quindi è difficile”, ha ammesso non nascondendo la sua natura fatalista:

“Mi è dispiaciuto non avere figli anche perché è stata la causa della mia separazione. Abbiamo anche provato a fare delle inseminazioni che non sono andate in porto e a un certo punto mi sono fermata perché l’accanimento non mi piace: vuol dire che non doveva essere”

In un mondo che corre veloce, il saluto a Nicotina ci ricorda che l’amore più puro spesso arriva su quattro zampe. E che, anche quando se ne va, resta. Per sempre.