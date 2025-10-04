Ballando Con Le Stelle, Nancy Brilli “danza con rabbia”. E si commuove

IPA Lacrime in diretta per Nancy Brilli, ricordando la cagnolina

Certo, nella vita esistono situazioni ben più gravi, ma il dolore della perdita del migliore amico pelosetto è sempre molto soggettivo. Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, quando Nancy Brilli è salita in pista abbiamo subito notato che c’era qualcosa di diverso. La notizia della morte della sua cagnolina Margot, che per l’attrice era “la mia compagna di vita”, ha segnato una settimana difficile per l’attrice.

Prima di esibirsi, Nancy Brilli si è raccontata emozionata, “con gli occhi lucidi”, confidando di aver “accompagnata fino alla fine” la sua fedele amica Margot.

Ha spiegato che Margot ora “sta nel paradiso dei cani buoni”, e ha detto di dover comunque andare avanti: “Siccome noi di lavoro facciamo questo, si cancella l’emozione… si va in scena”. Insomma, the show must go on. Ed è stato proprio con questo mantra che oggi si è esibita.

Nancy Brilli, l’addio alla cagnolina Margot

Il dolore di Nancy Brilli è arrivato diretto al cuore del pubblico che segue il programma da casa e che ha un pelosetto a cui è affezionato. Margot non era soltanto un cane, ma una presenza fondamentale nella vita dell’attrice. Ha mostrato una fragilità sincera e la forza necessaria per affrontare il palco in un momento così doloroso.

Un jive pieno di rabbia ed emozione: la performance commuove

Nonostante tutto, Nancy Brilli è scesa in pista carica di energia. La coppia Brilli-Aloia ha proposto un jive intenso, in cui è emersa una grinta fuori dal comune. Perché la danza è comunicazione prima di tutto.

Come ha osservato la giudice Carolyn Smith, la Brilli ha mostrato una determinazione “pazzesca”. Alcuni errori tecnici sono stati evidenziati dai giudici, ma in generale quasi tutti hanno apprezzato lo spirito combattivo della concorrente.

Alberto Matano, dopo la prova, l’ha definita così:

Solo una professionista riesce a mantenere la professionalità di fronte a una perdita come questa.

In studio Nancy ha ricevuto l’affetto di colleghi e conduttori. Milly Carlucci ha sottolineato la sua forza, ammettendo che Nancy era arrivata in studio “dei giorni che era davvero devastata”, ma nonostante questo “si è buttata a capofitto ed è andata” in pista.

La tensione drammatica della puntata è stata così stemperata dai complimenti e dalle parole di solidarietà dedicate alla Brilli.

Nancy Brilli, lo scambio acceso: “The Show Must Go On”

Durante la puntata si è anche aperto un confronto con la giurata Selvaggia Lucarelli. Pur riconoscendo il momento difficile, la giornalista ha ricordato che il dolore non può interrompere la gara televisiva. Le sue parole hanno spinto Nancy Brilli a replicare, dicendo che non si trattava di un’osservazione che le faceva piacere.

Il momento, molto discusso ovviamente anche su X, è stato affrontato senza cadere negli eccessi, e la Brilli ha chiuso lo scambio ringraziando tutti per l’attenzione. Ha aggiunto di essere “contenta di aver fatto questo ballo” e di aver mostrato quanto appreso nonostante le difficoltà.