Il dolore di Nancy Brilli a Verissimo: “Non ho parlato con nessuno per un anno”

Nancy Brilli a Verissimo per celebrare i suoi quarant’anni di carriera. Ma, come sempre, c’è stata anche occasione per svelare di più della vita privata dell’attrice. L’intervista con Silvia Toffanin si è trasformata ben presto in un racconto sincero di successi, fragilità e consapevolezze. “Ho 61 anni e faccio questo lavoro da più di quarant’anni: sono ancora qui”, ha detto sorridendo, con quella leggerezza che accompagna da sempre il suo modo di stare in scena e nella vita. Anche se i dolori e i tormenti non sono di certo mancati.

Nancy Brilli a Verissimo, l’insonnia e la morte della madre

Tra i vari ricordi professionali, a lasciare il segno di Nancy Brilli a Verissimo è soprattutto il lato privato. L’attrice ha parlato apertamente dell’insonnia che l’accompagna da quando aveva 19 anni: notti passate a leggere, guardare la televisione, suonare il pianoforte, a volte persino a uscire di casa per disperazione.

Un’inquietudine notturna che però ora sembra essersi attenuata: “Sono tre notti che dormo sette ore di fila. Non mi sembra vero”, ha confessato la Brilli, quasi stupita da una normalità a lungo mancata.

Il racconto si è poi fatto più doloroso quando è tornata con la memoria alla perdita della madre, avvenuta quando era ancora una bambina. Una morte compresa solo a distanza di giorni, mentre Nancy – all’anagrafe Nicoletta – affrontava gli esami di quinta elementare con le lacrime che scendevano sul quaderno.

“Per un anno non ho parlato con nessuno”, ha ricordato. Di quella madre oggi non le resta alcun ricordo nitido, una ferita che il tempo non è riuscito a colmare. Il padre, oggi 91enne, ha provato a ricostruirsi una vita, tra relazioni brevi e tentativi goffi di normalità, mantenendo però intatto il suo spirito ironico.

A commuoverla, più recentemente, è stata anche la perdita della sua cagnolina Margot, avvenuta durante l’intensa esperienza a Ballando con le Stelle. “Non era solo un cane”, ha precisato Nancy Brilli con la voce rotta dall’emozione. L’assenza di quel rituale quotidiano – il suo entusiasmo all’ingresso in casa – ha lasciato un vuoto difficile da spiegare.

Nancy Brilli e l’amore dopo la rottura con Roy De Vita

A Verissimo non mancano mai le domande sull’amore e Nancy Brilli ne ha parlato con disincanto e una punta di autoironia. Dopo una lunga relazione durata quindici anni, quella con il chirurgo plastico Roy De Vita, l’attrice si è definita “un po’ inzitellita”.

Negli ultimi anni le frequentazioni non sono di certo mancate, ma l’entusiasmo sì: “Mi annoio facilmente”, ha sottolineato la Brilli a Silvia Toffanin. “Forse è arrivato il momento di accontentarmi”, ha aggiunto.

“Ci sono stati degli incontri ma una noia, bisognerà che cominci ad abbassare le aspettative. Dopo un po’ che sta da sola diventi anche zitella, mi sono un po’ inzitellita”

Nancy Brilli si gode il figlio Francesco, nato venticinque anni fa dal matrimonio con Luca Manfredi, figlio del più noto Nino Manfredi. Il ragazzo lavora in Umbria ma appena può torna a Roma da lei. “Per lui sono stata la mamma che avrei voluto avere io. La mia l’ho persa che avevo 10 anni“.