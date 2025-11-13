Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nancy Brilli a Ballando Segreto, il format che racconta il dietro le quinte di Ballando con le Stelle, replica a tono a Milly Carlucci, parlando delle tensioni in trasmissione e dei giudizi – spesso piuttosto duri – della giuria.

Ballando con le Stelle, la stoccata di Nancy Brilli a Milly Carlucci

Nell’ultima puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 8 novembre, Nancy Brilli è finita al centro delle polemiche, scontrandosi con i giudici dello show. In particolare Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli hanno criticato l’attrice, affermando che sembrava antipatica e scatenando la sua reazione.

Nell’appuntamento con Ballando Segreto, Milly Carlucci ha commentato quanto accaduto con Nancy Brilli, cercando di fare chiarezza. “Da che pulpito! – ha detto l’attrice, commentando la definizione data dai giudici -. Ho costruito, infatti, quarant’anni di carriera su questo, sul fatto che sono antipatica. Lo hanno detto, guarda caso, ambedue. Ambedue hanno esternato questa cosa, i miei amatissimi”.

L’attrice ha poi aggiunto: “Mariotto va beh. A me Selvaggia mi fa pure simpatia: una che sceglie nella sua vita di fare la cattiva ha scelto un personaggio. Vuole fare Grimilde e fa Grimilde. Si è identificata in quella cosa lì. Sarei curiosa di vedere se nella sua vita privata questa cosa corrisponde. I gattini, il fidanzato innamorato: ci sono tutte una serie di cose che smentirebbero questo atteggiamento”.

Milly Carlucci ha provato poi a dare qualche consiglio alla concorrente di Ballando con le Stelle. “A teatro porti un personaggio cattivo, giusto? Attingi da quel personaggio lì quando sei davanti alla giuria. Guarda che sarebbe divertente. […] Quasi nessuno ha quella velocità di pensiero per replicare altrettanto. La battuta più incredibile che ha detto Selvaggia la settimana scorsa, che non era su di te ma su Rossella, è stata veramente epica. Non so se l’hai notata. È questo che è divertente, perché come si dice ‘uccide più la lingua che la spada’. Una battuta seppellisce tutti, questo è il fatto, e Nancy tu ce l’hai”.

A quel punto Nancy Brilli è scoppiata a ridere, lanciando una frecciatina non troppo velata alla conduttrice. “Io ti amo… Sei la fatina buona, ma in realtà tu vuoi il sangue. È Milly Carlucci che vuole il sangue!”, ha detto. Ma la presentatrice non si è lasciata scomporre e ha concluso: “Non lasciare l’ultima parola alla giuria, in senso umoristico, è una buona soddisfazione per il concorrente”.

Lo scontro di Nancy Brilli con i giudici di Ballando

Il percorso di Nancy Brilli a Ballando con le Stelle è stato segnato, sin da subito, da uno scontro continuo con la giuria. “Perché devo farmi rovinare la festa da due scorbutici che fanno i bulli? Non con tutti, poi – aveva spiegato qualche tempo fa, ospite di Da noi a ruota libera -. Finché si parla di passi e tecnica, va bene. Ma non possono parlare dell’interpretazione. Su quello, no”.

L’attrice aveva poi spiegato di aver detto più volte “no” a Ballando con le Stelle in passato: “Milly Carlucci me lo ha proposto per vent’anni, ma non volevo mettere la mia professionalità in mano a giurati non particolarmente competenti. Se parla Carolyn Smith, lo accetto. Ma quando il giudizio diventa personale, non lo accetto”.

