Ballando con le Stelle, Carlo Aloia in ospedale dopo un infortunio

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Milly Carlucci

Ancora problemi per Ballando con le Stelle con un nuovo infortunio che potrebbe portare un concorrente ad abbandonare il gioco. In questo caso si tratta di Carlo Aloia, ballerino che, come raccontato da Milly Carlucci, si sarebbe fatto male durante le prove, finendo in ospedale.

L’infortunio di Carlo Aloia a Ballando con le Stelle

Nel corso di un collegamento con La vita in diretta di Alberto Matano, Milly Carlucci ha svelato che Carlo Aloia ha subito un infortunio. “Oggi abbiamo avuto pure un altro infortunio – ha raccontato -, quello di Carlo Aloia, che è caduto durante gli allenamenti. Adesso è all’Ospedale Gemelli, è qualcosa che riguarda il polpaccio o i tendini, sta facendo la risonanza magnetica. Se tutto verrà recuperato, la puntata si aprirà con lo spareggio tra Nancy Brilli e la Signora Coriandoli”.

Carlo Aloia gareggia a Ballando con le Stelle in coppia con Nancy Brilli. La coppia avrebbe dovuto aprire la prossima puntata dello show Rai con uno spareggio contro la Signora Coriandoli. Ora però non è chiaro se il ballerino e l’attrice scenderanno in pista oppure no. A rivelarlo saranno i medici dell’ospedale dopo la risonanza magnetica.

Ormai da tempo Milly Carlucci è preparata agli infortuni che possono capitare nella trasmissione, di certo l’addio al gioco di Aloia potrebbe comportare qualche problema, risolto, forse, con una sostituzione.

Gli addii a Ballando con le Stelle

Nella scorsa puntata a svelare di aver subito un infortunio era stata Francesca Fialdini che aveva provato a esibirsi comunque, ricevendo dalla giuria voto zero. “Quello che abbiamo visto non è valutabile. Diamo zero”, aveva spiegato Carolyn Smith. La giornalista e conduttrice si era detta amareggiata e delusa, affermando che non sapeva se sarebbe tornata a ballare.

Ospite di Ballando Segreto, Francesca ha aggiornato Milly Carlucci riguardo le sue condizioni di salute. “Mi hanno fatto una fasciatura all’ossido di zinco, ho il terzo e quarto dito del piede gonfissimi – ha detto, affermando però che continuerà ad allenarsi -. Eviteremo di articolare troppo il piede, per quanto tu non poggi tanto, un pochino poggerà. Non avendo articolato, ora sei piena di liquido e per questo ora dovrai fare terapia manuale lì, il massaggio linfatico”.

La Fialdini dunque sarà presente nella prossima puntata di Ballando con le Stelle. A svelarlo è stato Giovanni Pernice: “Eviterà di saltare e non mettere tutto il peso solo sul tallone, ma la nostra idea è che ‘lo show must go on'”, ha detto. “Per forza”, la replica di Francesca, decisa a non arrendersi.

Sembra invece escluso, almeno per ora, il ritorno di Andrea Delogu che ha subito un terribile lutto nei giorni scorsi. La conduttrice ha infatti perso il fratello Evan, morto in un incidente in moto a soli 18 anni. Una tragedia che ha scosso tutto il team di Ballando, come aveva raccontato la stessa Milly nell’ultima puntata.

“Se sei davanti al televisore – aveva detto la conduttrice -, quello che ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande, non abbiamo la pretesa di poterti dire niente che ti sia utile in questo momento però sappi che che ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo qua a braccia aperte”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!