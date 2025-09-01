Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle, cosa potrebbe fare nello show di Milly Carlucci

Belen Rodriguez sarà a Ballando con le Stelle: cosa farà la showgirl nella trasmissione di Milly Carlucci.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez si prepara a conquistare Ballando con le Stelle. Secondo le indiscrezioni diffuse da Dagospia, l’argentina sarà nel programma di Milly Carlucci, tornando in tv dopo un breve periodo di assenza.

Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle

Secondo le ultime rivelazioni, Belen Rodriguez sarà a Ballando con le Stelle. Il prossimo 4 ottobre il programma Rai tornerà in tv e Milly Carlucci sarebbe riuscita ad aggiudicarsi già la presenza della showgirl argentina. Belen infatti sarebbe stata scelta come ballerina per una notte. Dunque si esibirà in una sola puntata, svelando il suo talento nel ballo accompagnata da uno dei maestri del programma.

La decisione sarebbe arrivata dopo una lunga trattativa e dopo la proposta di un cachet piuttosto alto. Il nome di Belen dunque si aggiunge a quelli degli altri concorrenti della trasmissione che quest’anno porterà sul piccolo schermo tanti personaggi amatissimi. Prima fra tutti Barbara D’Urso che sbarcherà a Ballando con le Stelle dopo l’addio a Mediaset e una lunga assenza dalla televisione.

La conduttrice ballerà in coppia con Pasquale La Rocca. Insieme a lei ci saranno Martina Colombari con Luca Favilla, Andrea Delogu con Nikita Perotti. Fra i concorrenti anche Nancy Brilli che ballerà con Carlo Aloia, la signora Coriandoli che gareggerà con Simone Di Pasquale, Rosa Chemical con Erica Martinelli, ma anche Fabio Fognini con Giada Lini, Marcella Bella con Chiquito e Francesca Fialdini con Giovanni Pernice. Un cast ricchissimo e interessante che Milly Carlucci ha costruito, ancora una volta, con fatica e lavorando per mesi.

L’estate di Belen Rodriguez, fra nuovi amori e gossip

Ballando con le Stelle segna la fine di un’estate che per Belen Rodriguez è stata caratterizzata dal gossip. Prima l’argentina è finita al centro delle polemiche per via di una lite – ripresa in un video – avvenuta in Sardegna con un benzinaio. In seguito si è parlato di un suo riavvicinamento con Stefano De Martino, anche lui a Porto Cervo per trascorrere le vacanze con la nuova fidanzata Caroline Tronelli.

Infine Belen è stata avvistata al mare con Nicolò De Tomassi, avvocato con cui ha vissuto un breve flirt, come raccontato proprio dall’argentina in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. “Le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato – ha raccontato -. Lo dico senza voler sminuire, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse. Ho rinunciato a un sacco di cene e uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima”.

Parole che sembrano indicare la volontà di Belen Rodriguez di concentrarsi solamente sul lavoro. Dopo le lunghe vacanze in Sardegna con i figli Santiago e Luna Marì la showgirl argentina è pronta a ripartire da sè stessa. E chissà se la partecipazione a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte non si trasformerà in un progetto più stabile nello show di Milly Carlucci.