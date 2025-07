Ballando con le Stelle, “Barbara D’Urso ha chiesto una cifra esorbitante”. E arriva Belen

Getty Images Belen, Milly Carlucci e Barbara D'Urso

A venti anni dalla prima edizione di Ballando con le Stelle, la parola d’ordine è: scoppiettante. E così sembra il cast che Milly Carlucci sta cercando di comporre per il ventennale del suo programma di maggiore successo.

Un cast del quale faranno parte, a quanto pare, anche Barbara D’Urso e Belen Rodriguez, indubbiamente due nomi di spicco nello showbiz.

Due donne che ormai da troppo tempo sono lontane dal piccolo schermo e che sono in cerca del giusto riscatto. Due donne che sono diventate rivali, dopo un litigio risalente a più di dieci anni fa.

Barbara D’Urso e Belen verso Ballando con le Stelle 2025

Stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia, Barbara D’Urso e Belen Rodriguez sarebbero in trattative per prendere parte a Ballando con le Stelle 2025. Il nome della prima circola ormai da tempo ma pare che ci siano ancora ostacoli riguardo una sua partecipazione. Dimenticati i presunti veti politici, sembra che l’ex volto Mediaset abbia chiesto una cifra esorbitante.

“Barbara D’Urso ancora non ha firmato nessun contratto con la produzione di Ballando con le Stelle, ma gli “ostacoli” relativi alla sua partecipazione sono stati superati – ha scritto il giornalista – Intendiamo quelli esterni. Restano però quelli contrattuali, nel senso che Barbara ha chiesto una cifra esorbitante per la sua partecipazione, una cifra altissima. Di certo però, c’è un ragionamento che impone la logica: la D’Urso ha un valore e porta valore al programma”.

Al momento, dunque, non sarebbe stato ancora raggiunto un accordo chiaro e definitivo. Nell’attesa Milly Carlucci si sarebbe avvicinata a Belen Rodriguez.

“La trattativa è per portarla nel cast, ma l’incontro tra le parti ha trovato l’accordo ufficiale per Belen come ballerina per una notte. E anche qui giocherà e conterà molto la richiesta del cachet, esteso alla partecipazione come concorrente o limitato a quella di ballerina per una notte”.

I dettagli sono ancora da definire ma sembra certo l’approdo di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle, anche solo per una puntata. Un eventuale ingresso nel cast a tempo pieno sarebbe sicuramente ancora più interessante dato che la soubrette argentina e Barbara D’Urso non hanno più fatto pace dopo una lite nel 2012, quando Belen era ancora legata a Fabrizio Corona. Una lite i cui particolari restano ancora avvolti nel mistero.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2025

Ad oggi Milly Carlucci non ha ancora ufficializzato alcun concorrente di Ballando con le Stelle 2025. Secondo gli ultimi rumors sembrano certi i nomi di: Martina Colombari, Andrea Delogu, Piero Marrazzo e Rosa Chemical. Dovrebbe esserci anche Francesca Pascale, non come concorrente bensì come ballerina per una notte.

La conduttrice Rai avrebbe incassato i rifiuti di Francesco Totti e Chiara Ferragni. E nelle ultime settimane avrebbe cercato di avere in pista Chanel Totti, la figlia dell’ex calciatore e di Ilary Blasi. La neo diciottenne, che dopo il diploma ha iniziato a lavorare sui social, sarebbe però incerta sul da farsi.

In forse, poi, il coinvolgimento di Fabio Fognini, che recentemente si è ritirato dal mondo del tennis dopo la sua ultima partecipazione al torneo di Wimbledon.