Ballando con le Stelle, salta Barbara D’Urso: svelati i 12 Vip in lizza

Getty Images Barbara D'Urso è stata ballerina per una notte nel 2024

Tanto rumore… per nulla. Sembra ormai sfumata la possibilità di vedere Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2025. Stando alle ultime indiscrezioni l’ex conduttrice Mediaset sarebbe stata tagliata fuori dal cast del dancing show di Milly Carlucci. Dove, invece, figurerebbero altri nomi molto interessati, come Chanel Totti, figlia di Francesco e Ilary Blasi, e Fabio Fognini, reduce dal suo addio al mondo del tennis.

Barbara D’Urso non sarà a Ballando con le Stelle

Da tempo, ormai, si vocifera di una partecipazione di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle. Dopo essere stata ballerina per una notte un anno fa, erano in molti a voler rivedere la dottoressa Giò di nuovo in pista.

Pare però, stando a quanto riporta Hit su Affariitaliani, che “per questa edizione non se ne farà nulla e non per una questione economica, ma semplicemente perché, dopo il momentaneo stop della sua conduzione di Surprise nei venerdì sera di gennaio su Rai 1, le parti non si sono più incontrate ed il discorso si è interrotto”.

Nei giorni scorsi si era infatti vociferato di una richiesta, da parte di Carmelita, di cachet troppo elevato ma pare che in realtà si siano semplicemente interrotte le trattative. E oltre a Ballando con le Stelle sarebbe saltata – per il momento – anche il coinvolgimento della D’Urso in un nuovo programma Rai, di cui la stessa aveva parlato in una recente intervista.

Ergo, molto probabilmente, Barbarella resterà lontana dalla televisione anche nei prossimi mesi. Un vero peccato, date le sue qualità artistiche. Ma dopo la rottura con Mediaset la 68enne non è riuscita più a trovare sul piccolo schermo lo spazio che merita.

I papabili concorrenti di Ballando con le Stelle

Con Barbara D’Urso fuori dai giochi, pare che Milly Carlucci abbia puntato per la nuova edizione di Ballando con le Stelle su altri nomi. Tra i tanti spiccano quello di Chanel Totti, che sarebbe stata contattata dopo il no di suo padre Francesco.

Per la figlia di Ilary Blasi un’occasione importante per farsi conoscere al di là dei pregiudizi e dei social. Un po’ come accaduto in passato a tanti altri eredi di genitori famosi, tra cui Anna Lou Castoldi (figlia di Morgan e Asia Argento) e Lorenzo Tano (primogenito di Rocco Siffredi).

In pista dovrebbe scendere anche Fabio Fognini, che ha da poco annunciato il suo addio al tennis. Per lui sarebbe la prima volta in un programma televisivo. Ma in lizza ci sarebbero anche: Martina Colombari, Piero Marazzo, Nancy Brilli, Marcella Bella, Flavio Insinna e Francesca Fialdini.

Molto probabilmente anche Anna Safroncik, Eleonora Pedron e Pierluigi Pardo. Andrea Delogu. In passato si era parlato pure del cantante Rosa Chemical, che nel 2024 ha fatto scalpore a Sanremo per il bacio a Fedez, ma non è chiaro se sarà confermato oppure no.

Tra i tanti anche Belen Rodriguez dovrebbe approdare a Ballando con le Stelle ma non come concorrente bensì come ballerina per una notte. La nuova edizione della trasmissione prenderà il via il prossimo sabato 27 settembre. Confermata in blocco la giuria del dancing show.